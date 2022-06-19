Youtube Müzik Önerileri Artık Kilit Ekranında Görünecek

Son günlerde YouTube Müzik, Android 12'nin yeni albümleri ve oynatma listelerini hemen oynatmaya başlamak için belirgin bir şekilde ortaya çıkaran medya önerileri özelliğine yönelik desteği daha yaygın bir şekilde kullanıma sundu.

Bu medya önerileri, Bluetooth üzerinden kulaklık veya diğer hoparlör sistemleri gibi bir ses cihazı bağlandıktan sonra otomatik olarak görünüyor. Uygulama simgesi ve adı sol üst köşedeyken, sağ tarafta ise son zamanlarda oynatılan üç parça bulunuyor. Hızlı ayarları açmak size toplamda altı seçenek daha sunarken, klasik kart görünümü de kilit ekranında görünebilecek.

Bir dokunuşla artık Şimdi Yürütülüyor kontrollerine geçebiliyorsunuz ve tekrar ana ekrana dönüp seçtiğiniz parçayı arka planda oynatmaya devam edebiliyorsunuz. Bu medya önerileri birkaç dakika kalacak ve artık oynatma kontrollerinden sonra görünseler ve farklı bir parça başlatsanız da bunlara tekrar erişmek için kaydırabileceksiniz.

Youtube Müzik Görünümü Android 13'te de Değişecek

Görsel olarak yeniden tasarlanan "Tekrar Dinle" kısmı klasik uygulama widget'larını anımsatıyor. Öneriler, Ayarlar > Ses ve titreşim > Medya kısmından "Medya önerilerini göster" seçeneği kapatılarak devre dışı bırakılabilir.

Bugün itibariyle bu YouTube Müzik önerileri, Android 12'ye kulaklık bağladıktan sonra oldukça tutarlı bir şekilde çalışıyor. Bazı Spotify kullanıcıları benzer özelliklere aşina olsa da Google'ın hizmeti için geçmişe göre bu tarz özelliklerin gelmesi oldukça kıymetli. Bu arada bu ufak ana ekran kartının Android 13'te daha geniş bir boyuta sahip olması da bekleniyor.

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