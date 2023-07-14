YouTube Müzik, Küresel Çapta Podcast Desteğine Kavuştu

Nisan ayı sonunda ABD'li kullanıcılar için kullanıma sunulan YouTube Müzik'in podcast desteği uluslararası çapta kullanıma sunuluyor.

Ana Sayfa sekmesinde, "Podcast'ler"in yer aldığını görebileceksiniz. Buradan, çeşitli kategorilerin yanı sıra Dinlemeye devam et, Bölümleri öner ve Şovlarınız gibi belirli seçeneklerin bulunduğu özel bir akışa ulaşabileceksiniz.

Dinlediğiniz Podcast programlarınızdan "Yeni Bölümler" ve daha önce kaydedilmiş "Daha Sonrası için Bölümler" için bir otomatik oynatma listesi bulunacak. Abone olunan podcast'ler, diğer şarkılar, albümler, çalma listeleri ve sanatçılar gibi kitaplığınızda görünecek.

YouTube Premium Aboneliği Olmadan Çevrimdışı Oynatma Mümkün Olacak

Şimdi Çalınıyor ekranı, çalma hızı ve uyku zamanlayıcısının yanı sıra 10 saniyelik geri sarma ve 30 saniyelik ileri sarma özelliği sunacak. Alttaki Şarkı Sözleri yerine bir "Ayrıntılar" seçeneği yer alacak.

Çevrimdışı oynatma ve arka planda oynatma, YouTube Premium aboneliği olmadan kullanılabilir olacak.

Peki siz YouTube Müzik'e podcast'lerin gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.