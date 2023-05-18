YouTube Müzik'in Yeni Özelliği Ortaya Çıktı: Sevebileceğiniz Albümler Bir Arada!

YouTube Müzik, yeni özellikler sunarak kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştiriyor ve müzik akışı hizmeti yeni güncelleme ile birlikte ilginizi çekebileceğini düşündüğü albümleri öneren yeni bir özelliği kullanıma sunuyor.

Bu özellik ilk olarak dikkatli bir kullanıcı tarafından fark edilmesiyle Reddit'te r/YoutubeMusic alt dizininde paylaşıldı. Çok geçmeden Android Police, YouTube Müzik ana sayfasında yeni "Önerilen Albümler" bölümünün bulunduğunu doğruladı.

YouTube Müzik Sevebileceğiniz Albüm Önerileri Nasıl Çalışıyor?

Yeni gelen bu bölüm, kullanıcının dinleme alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş albüm önerileri sunuyor. Uygulamanın hem web hem de mobil versiyonlarında görünen bu özellik, müzik dinleyicilerine ufuklarını genişletmek ve gözden kaçırabilecekleri yeni albümleri keşfetmelerine olanak tanıyor.

"Yeni çıkanlar" ve "Önerilen çalma listeleri" özelliklerine oldukça benzeyen bu özellik, kullanıcının tercih ettiği sanatçıları, dinleme geçmişini ve kütüphanesine kaydettiği müzikleri dikkate alıyor. Platform, tüm bu unsurları dikkate alarak her bir kullanıcı için kişiselleştirilmiş ve kişiye özel bir müzik deneyimi oluşturabiliyor.

YouTube Müzik'e getirilen son yenilikler, müzik platformu için umut verici gelişmeler olarak kabul edilebilir. Öyle ki şirket, son dönemde artan kullanıcı sayısından oldukça memnun.