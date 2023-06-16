YouTube Müzik İlk Büyük Tasarım Değişikliğini Aldı: İşte Yeni Tasarım!
YouTube Müzik'in tasarımı büyük ölçüde elden geçirildi. İşte yeni tasarımda öne çıkan detaylar!
YouTube Müzik, web üzerinde çalma listelerine daha kolay erişim sağlamanıza olanak tanıyacak yeni bir tasarıma kavuşuyor.
Ana Sayfa, Keşfet ve Kitaplık'tan oluşan bir üst uygulama çubuğu yerine, bu üç temel bölüm artık daraltılabilen bir sol panelde görünüyor. Açık olduğunda, ki bunun için bir tıklama gerekiyor, en üste sabitlenmiş Beğenilen Müzik ve Yeni (podcast) Bölümler ile son 50 çalma listesi arasında gezinebilirsiniz. Ayrıca hızlıca yenilerini oluşturmak için bir kısayol da var.
Üzerine gelindiğinde hızlıca başlatmak için bir oynat düğmesi ortaya çıkarken, dokunulduğunda tüm çalma listesi açılıyor. Uygulama çubuğu ise "şarkılar, albümler, sanatçılar ve podcast'ler" kısmını gösteren bir arama alanına ev sahipliği yapıyor.
YouTube Müzik Yeni Tasarımı
Bu, görsel olarak YouTube.com'u andıran YouTube Müzik'in kullanıma sunulmasından bu yana sahip olduğu ilk büyük tasarım değişikliği.
Artık çok sık kullanmanız gerekmeyebilecek olan Ana Sayfa, Keşfet veya Kitaplık kısımlarında ise herhangi bir değişiklik yok.
Peki siz bu yeni tasarım değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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