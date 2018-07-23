YouTube “Önerilen Videolar” Bölümünü Yeniliyor

Google’ın sahibi olduğu popüler video paylaşım platformu YouTube, son dönemlerde sık sık güncellenerek geliştiriliyor. Platforma son olarak “13.27” sürümüyle bazı yenilikler getirilmişti. Buna göre YouTube’un Android uygulamasındaki video ilerleme barı, artık sadece sürükleyerek kontrol edilebilir hale geldi.

13.27 sürümünün yayınlanmasının üzerinden neredeyse 1 gün geçmeden, YouTube’un bir başka yenilik üzerinde çalıştığı haberleri geldi. Platformun, kullanıcılarına özel öneriler konusunda yeni bir tasarım üzerinde çalıştığı ve bu sayede kişisel önerileri daha efektif olarak sunabileceği belirtiliyor.

YouTube’un yeni sunacağı kişiselleştirilmiş “önerilen videolar” bölümünün, aramaların arasında ve videoların altında yer alacağı belirtiliyor. Bu bölümde dört videonun bulunacağı ve bu videoların konusunun o an izlediğiniz videoyla bağlantılı olmayıp, daha çok genel izleme profilinize göre öneriler sunacağı ifade ediliyor. Bu bölüm aslında, YouTube’u ilk açtığımızda karşımıza ilgi alanlarımızla ilgili videolar çıkaran ana ekranın bir benzeri olarak işlev görüyor.

YouTube’un yeni özelliği şu anda test aşamasında ve geliştirilmeye devam ediliyor. Özelliği test edenlerin en büyük şikayeti, yeni özellik nedeniyle yorumlar bölümünün çok aşağıda kalması. Ancak şu an geliştirilme aşamasında olan özellik son haline ulaştığında daha fazla değişime uğrayabilir.