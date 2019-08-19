YouTube Originals İçerikleri Ücretsiz Oluyor

YouTube'un orijinal dizi, film ve etkinliklerinden oluşan YouTube Originals içerikleri ücretsiz oluyor. YouTube Premium hizmetini satın alan kullanıcılara açılan YouTube Originals içerikleri artık tüm kullanıcılara açılacak.

YouTube Premium kapsamında sunulan YouTube Originals içerikleri 24 Eylül 2019’dan itibaren tüm kullanıcılara açılacak. YouTube Premium hizmetini kullanmayan kullanıcılara reklamlı bir şekilde YouTube'un orijinal dizi, film ve etkinliklerinden oluşan YouTube Originals içeriklerini izleme imkanı sunulacak.

YouTube Premium aboneleri YouTube Originals içeriklerini daha sonra çevrimdışı olarak izlemek için cihazlarına indirebilmekte. Normal YouTube kullanıcıları bu özellikten ne yazık faydalanamayacak.

YouTube Originals'da bulunan film ve dizilerin bonus sahneleri sadece YouTube Premium kullanıcılarına açılacak. YouTube Premium şu anda ülkemizde ayda 16.99 TL'den satılmakta.

YouTube Premium sayesinde reklamsız bir şekilde YouTube'ta dolaşabilmektesiniz. Mobil verinizin kısıtlı olduğu veya internete bağlanamadığınız anlarda videoları önceden indirip sorunsuzca izleyebiliyorsunuz.

YouTube Premium ile izlediğiniz video, başka bir uygulama açsanız bile kesintiye uğramadan arka planda devam etmekte. Bu sayede arka planda videoları dinlemeye devam etmektesiniz.

YouTube Premium hizmetini satın aldığınızda YouTube Gaming uygulamasında milyonlarca videoyu reklamsız izleme, internet bağlantısı olmadan kullanma ve arka planda video oynatma gibi özelliklerden de yararlanabilmektesiniz.

Ayrıca YouTube Premium'a sahip olduğunuzda YouTube Music servisini de reklamsız bir şekilde internet bağlantınız olmadan kullanabilmektesiniz.