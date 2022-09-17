YouTube Oyun Videolarına Dikkat: Virüs Yayıyor!

Hackerlar zararlı yazılımlarla internet kullanıcılarına zarar vermek için ellerinden gelen her türlü yöntemi deniyor. Kaspersky'nin yaptığı araştırma neticisinde yeni çıkan bir yönteme göre hackerlar virüsleri yaymak için YouTube oyun videolarını kullanmaya başladı.

YouTube üzerinden yayılan virüslerin genellikle oyun hileleri, oyun modları ve ücretsiz film paylaşıldığını iddia eden videolarda yer aldığı belirlendi. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken siber güvenlik firmaları YouTube üzerindeki oyun içerikli videolara ve açıklamalarında yer alan linklere dikkat edilmesi gerektiği yönünde kullanıcıları uyardı.

Video Açıklamalarındaki Linklere Dikkat!

YouTube dolandırıcılara karşı mücadele edebilmek adına belli bir algoritma ile yüklenen videoları teftiş etse de genellikle video açıklamalarına koyulan bağlantılar incelenmiyor. Yükledikleri videolarda yer alan bağlantıların oyunların hilesini veya oyunlarda karşılaşılan hataların çözümünü içerdiğini iddia eden hackerlar kullanıcıların bilgisayarlarına zararlı yazılımları istekleri dışında bulaştırmayı amaçlıyor. Kasperksy'nin yaptığı araştırmaya göre son zamanların en popüler oyunları arasında yer alan FIFA, Final Fantasy, Forza Horizon, Lego Star Wars ve Spider-Man ile alakalı videolarda virüslü bağlantılara sıklıkla rastlanıyor.

Hackerlar zararlı yazılımları kullanıcıların bilgisayarlarına sokmayı başardıklarında ilk hedefleri kripto cüzdanlar oluyor. Bunun dışında banka hesapları, sosyal medya hesapları ve kişisel bilgiler de hacker saldırıları sebebiyle tehlike altına giriyor. Ayrıca oyunlara ilgi duyan kişilerin ortalama bir bilgisayar kullanıcısına kıyasla çok daha iyi ekran kartına sahip olduklarının farkında olan hackerlar, kullanıcıların fark edemeyeceği arka planda çalışan Bitcoin madenciliği uygulamaları çalıştırıyor.

Hesabınıza Virüslü YouTube Videosu Yüklenmiş Olabilir!

Asıl ilginç olan ise hackerların virüsleri yaymak için mağdurların YouTube hesaplarını kullanması. Makisekurisu.exe, download.exe ve upload.exe adı altında üç farklı virüslü dosyayı mağdurların bilgisayarına bulaştırmayı başaran hackerlar, çeşitli yöntemleri kullanarak bir bulut sunucusundan alınan hazır videoları mağdurların YouTube hesabına yüklüyor. Böylece virüsler tek bir yerden yayılmak yerine onlarca farklı yerden yayılarak tüm YouTube'u işgal ediyor. Eğer bilgisayarına virüs bulaşan kişi YouTube hesabını sık kontrol eden biri değilse virüslü videolar günlerce hatta aylarca platform üzerinde kalabiliyor. Öte yandan hackerların izlerini kaybettirmek için kullandıkları bu yöntemin mağdurların hukuki sorumluluk altına girmesine sebep olabileceği bile düşünülüyor.

Oyun hilesi veya hata çözümü içeren bazı videolar gerçekten vadettiği gibi sorununuzu çözse bile arka planda virüslü uygulamaları çalıştırmaya devam ediyor. Sorun çözebildiği için yüksek beğeni ve olumlu yorum alan YouTube videoları sıklıkla kullanıcıların anasayfasına düşebiliyor. Kaspersyk ,YouTube üzerindeki kaynağını bilmediğiniz linklere kesinlikle tıklamamanız gerektiğini söylüyor.