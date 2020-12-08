YouTube, İçerik Oluşturucularına Özür Videosu Hakkı Tanıyor

YouTube, içerik oluşturucularına özür videosu hakkı vermeye başlıyor. Video paylaşım platformunda yer alan içerik üreticileri ile ilişkisini her zaman sağlam tutmaya çalışan şirket, platformun kurallarını ihlal etmiş kanalları, ihlal edilen kurala bağlı olarak geçici veya kalıcı olarak kapatıyordu. YouTuberları platforma yeniden bağlamayı amaçlayan video paylaşım platformu, kanalı belirli bir nedenden ötürü kapatılmış kanallara bir fırsat daha tanımaya başlıyor.

YouTuberlara Özür Videosu Hakkı Tanınacak

Kanalların kapatılması hemen her içerik oluşturucusu için büyük bir sorun teşkil etmeye devam ediyor. Şirketin politikalarına aykırı hareket eden kanallar, kuralları çiğnemelerinden ötürü geçici veya kalıcı olarak cezalandırılıyor. İçerik oluşturucuları ile iyi bir ilişkisinin olmasını isteyen şirket, kanallara verilen cezaların kalkmasını sağlayacak bir hak vermeye başlıyor. YouTube, şirkete yapılan itirazlar sonrasında kanalı belirli bir nedenle kapatılmış kanallar artık kanalının erişime yeniden açılması için video ile özür dileme yöntemine başvurabilecek.

YouTube’un video oluşturucuları için ileri sürdüğü fikirle beraber YouTube İş Ortağı Programı’nda yer alan kuralların çiğnenmesinden ötürü kanalı askıya alınmış kanallar, kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları düşürebilecek bir video hazırlayabilecek. Şirket ise itiraz videosunu izledikten sonra askıya alınan kanalın izleyici kitlesi ile yeniden buluşup buluşamamasını değerlendirmeye başlayacak.

Video eğer yöneltilen tüm suçlamaları düşürebilecek bir nitelikte video olursa kanal eskiden olduğu erişilebilir hale gelecek ama YouTube’un politikalarına uymadığı saptanırsa askıya alınan kanala olan erişim kapalı kalmaya devam edecek.

İtirazlar Video Halinde Yapılacak

İtirazların yazılı şekilde değil de video halinde hazırlanmasının en temel nedeni, video paylaşım platformunda insanların kendilerini genellikle yazarak değil, kamera karşısında ifade etmesidir. Çekim, düzenleme ve yükleme süreci aslında içerik oluşturucularının kendilerini en iyi şekilde ifade etmesini sağlıyor. Bu özellikten şu anda kullanıcıların yalnızca belirli bir kısmının yararlanabileceğini unutmayın.

YouTube, kullanıcıların düşüncelerini ifade etmek için video oluşturup yayımladıkları bir platformdur. İçerik üreticileri de seçimini bu nedenle uzun paragraflar yazmak yerine itiraz videosu hazırlamaktan yana yapar. Bu özellik aktif olarak kullanılmaya başlandığında içerik üreticilerine büyük bir artı sağlanacaktır.