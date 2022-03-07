Youtube, Podcast Yayıncılarını Çekmek İçin 300 Bin Dolar’a Varan Teklif Veriyor

Günümüzde birçok dijital platform, son yıllarda podcast yayınlarına büyük önem veriyor. Kullanıcılar tarafından da oldukça sevilen podcast içeriklerini platforma taşımak isteyen Youtube, bu alanda söz sahibi olmak istiyor. İçerik üreticilerini platforma çekmek isteyen dijital platform, bireysel yaratıcılara 50 bin dolar, podcast ağlarına ise 300 bin dolar hibe vereceğini açıkladı.

Youtube’dan Binlerce Dolarlık ‘Podcast’ Hamlesi

Spotify, Amazon ve Apple gibi platformların podcast pazarında büyük bir paya sahip olması, Youtube’u da harekete geçirdi. Yeni teşviklerle rekabete dahil olmak isteyen Youtube, yeni hibe desteği ile içerik üreticilerinin dikkatini çekti. Bloomberg tarafından paylaşılan habere göre; Youtube, bireysel şov yaratıcılarına 50 bin dolar ve podcast ağlarına 200 - 300 bin dolar arasında teklifler sunuyor.

Bu adım, Youtube’un podcast alanındaki ilk hamlesi değil. 23 milyondan fazla abonesi bulunan Logan Paul’un yönettiği ‘Impaulsive’ başta olmak üzere halihazırda birçok podcast yayınına ev sahipliği yapan platform, şirkette 10 yıldır çeşitli pozisyonlarda görev alan Kai Chuk’u Ekim ayında podcast bölümünün başına getirdiğini duyurmuştu.