YouTube Premium 1 Yıllık Ücretsiz Kullanım Fırsatı Sunuyor

Bu yılın başlarında YouTube TV'de olduğu gibi, YouTube Premium da mevcut abonelerin paylaşılabilir bir kod aldığı ve nihayetinde onlara 1 yıllık ücretsiz hizmet sunabilecekleri bir referans programı başlattı. Bu yeni referans programı sayesinde totalde 1 yıllık YouTube Premium aboneliğinizi ücretsiz kazanma şansınız var.

Kullanıcılara bugünden itibaren YouTube uygulamasını açtıktan sonra teklif hakkında soru soruluyor.

"Özel bir indirim için bir arkadaşınızı 3 aylık Premium'u denemeye davet edin. Eşsiz bağlantınızla kaydolduklarında bir sonraki ayınız ücretsizdir!"

Referansınızla Sisteme Abone Olan Her Kişi 1 Ay Ücretsiz Abonelik Kazandıracak

Yani en temel hâliyle YouTube Premium'a üye olan birisinden aldığınız referans linki ile kaydolduğunuzda hizmete yeni başlayan 12 kişiyle sınırlı olmasına rağmen, referans linkinin sahibine her satın alım 1 aylık ücretsiz hizmet sağlar. Süresi biten eski aboneler, promosyon koşullarına göre bu kampanyaya uygun olmayabilir.

Bağlantıya Android'de YouTube'u açıp, sağ üst köşedeki profil resminize dokunarak, "Premium avantajlarınız"ı açıp erişebilirsiniz. URL'yi ve "Ödül etkinliğini" takip etmenin yolunu içeren bir "12 aya kadar bonus kazanın" kartı bulunacak.

İlginç bir şekilde, uygulama içi abonelik yaklaşımı nedeniyle iOS uygulamasında bu tanıtım sayfasına erişilemiyor. YouTube Premium referans programı önümüzdeki Mayıs'a kadar devam edecek.

YouTube Premium, reklamsız oynatma, arka planda (yalnızca ses, videosuz) "izleme", resim içinde resim (PiP), çevrimdışı indirmeler, tam YouTube Müzik erişimi ve içerik oluşturucuları destekleme olanağı sunar. Bugün başlatılan bu yeni kampanya tüm dünyada geçerli gibi görünüyor.