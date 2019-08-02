YouTube Premium'a 1080p Video İndirme Özelliği Geliyor

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanıma açılan YouTube Premium'a yeni bir özellik geliyor. YouTube Premium'un video indirme özelliğinin çözünürlüğü artırılıyor.

YouTube Premium'da Full HD Video İndirilebilecek

YouTube Premium sayesinde mobil verinizin kısıtlı olduğu veya internete bağlanamadığınız anlarda videoları önceden indirip sorunsuzca izleyebilmektesiniz. Maksimum 720p çözünürlüğünde videoların indirilebilmesine izin veren YouTube, şimdilerde çözünürlüğü 1080p'ye çıkarıyor.

Hindistan'da yaşayan bir kullanıcı 1080p video indirme özelliğine sahip olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. Paylaşılan ekran görüntüsünde videolar 1080p çözünürlüğünde cihaza indirilebilmekte.

YouTube tarafından konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bazı Android ve iOS kullanıcıları 1080p çözünürlüğünde videolar indirebildiklerini söylemekte. YouTube Premium'a gelecek olan yeni özelliğin testlerin ardından tüm kullanıcılara kademeli olarak açılması beklenmekte.

Youtube Premium'a gelecek olan 1080p video indirme özelliği hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. YouTube Premium servisi hakkında tüm bilgilere buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sizler Youtube Premium'a gelecek olan yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!