YouTube Premium'a Öğrenci Aboneliği Geldi! İşte Fiyatı

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, geçtiğimiz günlerde premium hizmetini ülkemizde kullanıma sunmuştu. Bugün ise öğrenciler için hazırlanan öğrenci aboneliğini yayına aldı.

Öğrenciler artık çok daha uygun fiyata YouTube Premium'un keyfini sürebilecek. Yeni öğrenci aboneliğinden sadece tam zamanlı olarak üniversitede okuyan öğrenciler yararlanabilmekte.

Youtube, öğrencilerin premium servisini kullanabilmesi için yıllık doğrulama yapması gerektiğini açıkladı. Öğrenciler YouTube Premium'un öğrenci planını satın almadan önce doğrulama yapılması için SheerID'ye yönlendirilmekte.

Doğrulamanın ardından öğrenciler ayda 9.99 TL'den YouTube Premium'un keyfini sürebilmekte. Öğrenci olmayan kullanıcılar ayda 16.99 TL'den YouTube Premium'a sahip olabilmekte.

YouTube Premium sayesinde reklamsız bir şekilde YouTube'ta dolaşabilmektesiniz. Mobil verinizin kısıtlı olduğu veya internete bağlanamadığınız anlarda videoları önceden indirip sorunsuzca izleyebiliyorsunuz.

YouTube Premium ile izlediğiniz video, başka bir uygulama açsanız bile kesintiye uğramadan arka planda devam etmekte. Bu sayede arka planda videoları dinlemeye devam etmektesiniz.

YouTube Premium hizmetini satın aldığınızda YouTube Gaming uygulamasında milyonlarca videoyu reklamsız izleme, internet bağlantısı olmadan kullanma ve arka planda video oynatma gibi özelliklerden de yararlanabilmektesiniz.

Ayrıca YouTube Premium'a sahip olduğunuzda YouTube Music servisini de reklamsız bir şekilde internet bağlantınız olmadan kullanabilmektesiniz.