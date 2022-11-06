YouTube Premium'a Zam Geliyor: Hâlâ Daha Uyguna Alabilirsiniz!

YouTube'un reklamsız video izleme imkânı sağlayan hizmeti YouTube Premium'a Türkiye için çok yakında zam yapılacak. Bu yeni zamla birlikte yeni abonelik ücretleri büyük ölçüde artsa da hâlâ daha uyguna abone olmanın yolları bulunuyor.

YouTube Premium'un Öğrenci planı 9,99 TL 'den 19,49 TL'ye, Bireysel planı 16,99 TL 'den 29,99 TL'ye, Aile planı ise 25,99 TL 'den 59,99 TL'ye yükseltilecek. 20 Kasım itibarı ile gerçekleşecek bu yeni zamlı fiyatlar ile ilgili bir diğer önemli gelişme ise bu zamlı fiyatların yalnızca Android ve web üzerinden üye olan kullanıcılar için geçerli olacak olması. Eğer iPhone üzerinden abone oluyorsanız fiyat artış oranları %135 civarında olacak.

Apple Cihazları Üzerinden Abonelikler Daha Pahalı

iPhone'lar üzerinden yapılan ödemelerde alınan ekstra kesinti nedeniyle çoğu zaman abonelikler daha pahalı olmakta. YouTube Premium zamlarında da bu miktarlar geçerli olacak ancak YouTube Premium'a web üzerinden abone olup, iPhone veya iPad üzerinden aboneliğini yenileyenler daha uyguna abone olabilecek. Aile planı için 79,99 TL yerine web'ten başlatılması nedeniyle 59,99 TL'ye abone olunabilecek.

Bu açık ileride bir şekilde kapatılır mı bilinmez ama her geçen gün gelen zamlara bir de Apple kesintileri eklenince ortaya çıkan meblağ oldukça yüksek, bu nedenle abone olmayı planlayanların şimdilik bu yolu tercih etmesinde fayda var gibi görünüyor.