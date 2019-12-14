YouTube Premium İlk Defa Spotify'ı Geçmeyi Başardı

Google’ın ücretli YouTube Müzik servisi (YouTube Premium) Hindistan'da rekabeti kızıştırıyor. Bloomberg'e göre YouTube Premium, Spotify ve Gaana Music gibi yerel servisleri geride bırakmış durumda.

Hindistan'ın yerel müzik servisi olan Gaana Music'e kafa tutan YouTube, Spotify'ı çoktan sollamayı başardı. Yaklaşık 6 ay önce tanıtılan YouTube Premium şu anda Hindistan'da 800 binden fazla aboneye sahip.

Gaana Music'in ise 25 milyondan fazla kullanıcıya ve ücretli hizmeti için 1 milyondan fazla kullanıcıya hitap ettiğini belirtelim. Nisan 2010'da piyasaya sürülen uygulamanın karşısında yalnızca 6 aylık YouTube Premium'un olması dikkat çekiyor.

Bloomberg’e göre YouTube Music, ücretli Premium hizmet alımını destekliyor. Spotify gibi servisler, kullanıcıların reklamlarla arka planda müzik çalmalarına izin verirken, YouTube Müzik'in bunun için premium aboneliğe ihtiyaç duyduğunu söyleyelim. Ayrıca YouTube Premium'un yaklaşık 1,80 dolar karşılığında kullanılabiliyor olması da kullanıcıların ilgisini çekiyor.