YouTube Premium Lite Geliyor: Fiyatı ve Özellikleri Ne?

YouTube Premium Lite test aşamasına girdi. YouTube, daha düşük bir aylık maliyet karşılığında Premium avantajların çoğunu ortadan kaldıran yeni bir "Premium Lite" abonelik katmanı üzerinde çalışıyor.

Google, YouTube Premium'un çevrim dışı indirme veya arka planda oynatma gibi diğer özellikleri olmadan reklamsız görüntüleme sunan YouTube için daha uygun fiyatlı bir premium abonelik katmanını test ediyor. Yeni "Premium Lite" planı beta yazılımdaki kullanıcı tarafından tespit edildi ve YouTube test özelliği doğruladı.

Premium Lite'ın şu anda Belçika, Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İsveç'te test edildiği aktarıldı.

Bir YouTube sözcüsü yaptığı açıklamada, "Nordics ve Benelux'ta (İzlanda hariç), kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak için yeni bir teklifi test ediyoruz: Premium Lite aylık 6,99 euro (veya aylık yerel eşdeğeri) ve YouTube'da reklamsız videolar içeriyor" dedi. Buna karşılık YouTube'un mevcut Premium planı Avrupa'da ayda yaklaşık 11,99 euro tutarında.

YouTube Premium Lite neler sunacak?

Premium Lite, YouTube'un ana uygulamasında web, iOS, Android, akıllı TV'ler ve oyun konsollarının yanı sıra YouTube Kids uygulamasında reklamsız görüntüleme içerecek. Ancak reklamsız dinleme gibi herhangi bir YouTube Music avantajını barındırmayacak. Premium'u arka planda oynatma (bir YouTube videosundan sesi oynatılırken başka bir uygulamaya geçme) veya çevrim dışı indirme gibi diğer özellikleri içermeyecek.

YouTube'daki reklam miktarından nefret eden, ancak Premium'un çevrim dışı indirmeler gibi diğer özellikleriyle çok fazla ilgilenmeyen kullanıcılara hitap eden Premium Lite, cazip bir teklif gibi görünüyor. Ancak mevcut fiyatlandırmasıyla normal bir Premium aboneliğin fiyatının yaklaşık yüzde 60'ına mal olurken, avantajlarının sadece dörtte birini sunuyor.

YouTube ayrıca mevcut aboneliğin deneysel bir aşamada olduğunu ve kitle geri bildirimlerine göre daha fazla plan yapmayı düşündüğünü söylüyor.

İlk olarak 14 Şubat 2005 tarihinde kurulan YouTube, kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip oldu. 2006 yılının kasım ayında Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alınan platform, rekor indirme sayısına ulaştı.

Kaliforniya merkezli video paylaşım platformu YouTube'un Android uygulaması 10 milyar indirme sayısına ulaştı. Böylelikle Android uygulaması, 10 milyar indirme sayısına sahip ikinci uygulama oldu. Daha önce Google Play Hizmetleri, on milyar kez indirilmişti.