Youtube Premium Türkiye'de Kullanıma Açıldı! İşte Fiyatı

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, premium hizmetini ülkemizde kullanıma sundu. Sizler için Youtube Premium'un tüm özelliklerini ve fiyatını derledik.

Youtube Premium Özellikleri

Önceden YouTube Red olarak bilinen YouTube Premium, YouTube ve yeni YouTube Music uygulamasındaki birçok özelliğin yanı sıra tüm YouTube Originals dizi ve filmlerine erişim sunmakta.

Youtube Premium sayesinde reklamsız bir şekilde Youtube'ta dolaşabilmektesiniz. Mobil verinizin kısıtlı olduğu veya internete bağlanamadığınız anlarda videoları önceden indirip sorunsuzca izleyebiliyorsunuz.

YouTube Premium ile izlediğiniz video, başka bir uygulama açsanız bile kesintiye uğramadan arka planda devam etmekte. Bu sayede arka planda videoları dinlemeye devam etmektesiniz.

Youtube Premium hizmetini satın aldığınızda YouTube Gaming uygulamasında milyonlarca videoyu reklamsız izleme, internet bağlantısı olmadan kullanma ve arka planda video oynatma gibi özelliklerden de yararlanabilmektesiniz.

Ayrıca Youtube Premium'a sahip olduğunuzda Youtube Music servisini de reklamsız bir şekilde internet bağlantınız olmadan kullanabilmektesiniz.

Youtube Premium Fiyatı

Youtube Premium'un aylık ücreti 16.99 TL olarak açıklandı. Youtube Premium'u 3 ay boyunca ücretsiz olarak deneyebilmektesiniz.

Sizler Youtube Premium hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Youtube Premium'un fiyatı nasıl? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!