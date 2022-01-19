YouTube Premium ve Music Artık Bazı Ülkelerde Yıllık Abonelik Sunuyor

2005’te hayatımıza giren çevrimiçi video ve sosyal medya platformu olan YouTube, geçtiğimiz yıllarda YouTube Premium ve Music olarak abonelik sistemine dayalı modelleri ile karşımıza çıktı. Bu noktada, pek çok farklı avantaj sunan söz konusu Premium ve Music, reklamsız video izleme, arka planda oynatma, video indirerek bağlantı olmadan izleme olanakları sunuyor. Fakat tabii ki, tüm bunları bir ücret karşılığında, abonelik olarak elde edebiliyorsunuz. Üstelik bazı ülkelerde, özel bir promosyon fiyatıyla yıllık abonelik almak mümkün. Peki, YouTube Premium ve Music hangi ülkelere yıllık abonelik sunuyor? Yıllık abonelik ne kadarlık bir promosyon sağlayacak? Hangi kullanıcılar bu abonelikten yararlanabilir? Abonelikte aile paylaşım seçeneği bulunuyor mu?

Gelin, kullanıcıların YouTube deneyimlerini çok daha keyifli ve kaliteli kılacak olan Premium ve Music modelleri hakkında aklınızda yer alan sorulara cevap olalım.

YouTube Premium ve Music’te Yıllık Abonelik Yapabilecek Ülkeler

ABD

Kanada

Meksika

Brezilya

Rusya

Türkiye

Almanya

Tayland

Hindistan

Japonya

YouTube Premium ve Youtube Music modellerine indirimli fiyatlarla yıllık abonelik yapabilecek ülkeleri bu şekilde sıralamak mümkün. Eğer, yukarıdaki ülkelerin birinde yaşıyorsanız ya da yaşamak gibi bir plana sahipseniz Premium ve Music uygulamalarından kampanyalı olarak yararlanabilirsiniz.

Yıllık YouTube Premium ve Music Aboneliği Ne Kadar Olacak?

YouTube Premium ve Music abonelikleri için farklı ücretler söz konusu. Aynı zamanda, yıllık abonelik paketi için verilen teklifler, 23 Ocak haftasının sonuna kadar geçerli. Bu noktada, ABD için YouTube Premium planı yıllık 107,99 ABD doları iken YouTube Music aboneliği 89,99 ABD doları olarak belirlenmiştir. 23 Ocak'tan Premium 12 aylık abonelik 119,99 dolara ve Music ise 99,99 dolara çıkıyor. Ülkemizde ise Premium paket için yıllık 152,99 TL olarak ücret talep ediliyor. Music paketi için belirlenen yıllık abonelik tutarı da 125,99 TL. Bu noktada, 12 aylık ön ödemeli olarak indirimli fiyattan yararlanabileceğiniz bu kampanya, otomatik olarak yenilenmiyor. Aynı zamanda, fiyatlandırmanın 23 Ocak haftasında sona ereceğinin de tekrar altını çizmek istiyoruz.

Yıllık abonelik fırsatını tercih etmediğiniz takdirde, Premium model için aylık abonelik 16,99 TL, Music model için aylık abonelik 13,99 TL’lik bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bu ücretler göz önüne alındığında, yıllık aboneliklerin YouTube kullanıcılarına tasarruf sağladığını görebilirsiniz.

Yıllık Premium ve Music’te Aile Paylaşım Seçeneği Buluyor Mu?

Premium ve Music yıllık aboneliklerinde henüz aile paylaşım seçeneği mevcut değil. Şimdilik YouTube Premium ve Music kişiye özel olarak kullanım sunuyor. Bu noktada, söz konusu yıllık paketten hem mevcut kullanıcıların hem de yeni kullanıcıların yararlanabileceğinin de bilgisini verelim.