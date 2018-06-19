YouTube Premium ve Müzik Kullanıma Sunuluyor

Dünyanın en popüler video ağı olan YouTube, kullanıcılarına abonelik karşılığında yeni hizmetler sunmaya başladı. Şu anda 17 ülkede hizmete açılan YouTube Premium ve YouTube Müzik sayesinde video ağı içerisinde gezinmek daha kolay hale geliyor.

Daha önce YouTube Red adıyla bilinen ve paralı içerikler sunan bu platform, daha da geliştirildi ve YouTube Premium adını aldı. Toplamda 17 farklı ülke için hizmete başlayan yeni hizmet çerçevesinde YouTube'dan daha verimli şekilde yararlanabileceksiniz. Örneğin; YouTube Premium aboneleri, site içerisinde reklam görmeyecekler. Videoları indirip istedikleri gibi kullanabilecekler veya videoyu arka planda sorunsuzca oynatabilecekler.

Ayrıca YouTube Müzik adıyla tanıtılan bir diğer servis ise kullanıcılara ücretli olarak sunulacak ve YouTube içerisinde daha rahat müzik dinlenilebilmesine olanak sağlayacak. Oynatma listelerinin arasına reklam sokmayacak olan YouTube Music aynı zamanda şarkıları indirebilme şansı da tanıyacak. Yani bu anlamda YouTube Music'ın, Spotify ile yarış içerisinde olacağını söyleyebiliriz.

YouTube Music ve Premium Ücretleri Ne Kadar?

Fiyatlandırma konusunda Google'ın bazı kampanyaları bulunuyor. Eğer Premium veya Music hizmetini ilk defa alacaksınız, ilk üç ay ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Daha sonrasında ise Music için aylık 10 dolar veya aile planı için 15 dolar ödemeniz gerekiyor. Ancak yalnızca birkaç dolar daha fazla olan Premium sisteminde ise tek kullanıcı 12 dolar, aile planı 18 dolara alınabiliyor.

YouTube'un yeni sistemlerinin ülkemize geleceği tarih henüz belirginlik kazanmış değil. Ancak test aşamasında olan bu iki hizmetin hangi ülkelerde kullanıcılarla paylaşıldığını da belirtelim:

Avustralya, Avusturya, Kanada, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Meksika, Yeni Zelanda, Norveç, Rusya, Güney Kore, ispanya, İsveç, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri.