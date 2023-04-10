YouTube'a Yeni Özellikler Eklendi: Ücretli 1080 Premium Keyfi!

Aylık abonelik hizmeti olarak sunulan YouTube Premium, yakın zamanda bazı güncellemeler alacak. Buna göre video izlerken farklı cihazlar arasında geçişler yapabilmekten daha gelişmiş görüntü ayarlarına kadar birçok yeni özellik kullanıcıları bekliyor.

Bazı özellikler başlangıçta iOS cihazlar için sunulsa da gelecekte Android ve web tarayıcılar için de hizmete girecek.

YouTube Premium Yeni Özellikleri

Yayımlanan blog paylaşımında en çok dikkat çeken, hiç şüphesiz ki "1080p premium" adı verilen yeni çözünürlük ayarı. Geçtiğimiz aylarda yalnızca YouTube Premium için ekleneceği duyurulan özellik, daha yüksek bitrate ile kullanıcılara kaliteli video izleme deneyimi sağlıyor.

Bir diğer işlevsel özellik ise YouTube'un iOS SharePlay sistemine dahil edilmesi oldu. Buna göre kullanıcılar iOS SharePlay sayesinde FaceTime üzerinden beraber video izleyebilecek. Ancak FaceTime katılımcılarından en az birinin YouTube Premium üyesi olması zorunlu tutulacak.

YouTube'u farklı cihazlar arasında deneyimlemek isteyen kullanıcılar için platformlar arası geçişi kolaylaştıran bir dizi yenilik de eklendi. Buna göre PC'nizde durdurduğunuz bir video, tabletinizde YouTube uygulamasına girdiğiniz takdirde kaldığı yerden kolaylıkla devam ettirilebilecek. Kullanıcıların tekrar izleme geçmişi sekmesine girmesine gerek kalmayacak.