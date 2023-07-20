YouTube Premium Yeniden Zamlandı!

Dijital platformların popüler video paylaşım sitesi YouTube, önemli bir kararla kullanıcılarını üzecek bir fiyat artışı duyurdu. YouTube Premium üyelik fiyatlarına yapılan zam açıklamaları, internet kullanıcılarını fazlasıyla endişelendirdi.

YouTube reklamsız deneyim, çevrimdışı videoları izleme, arka planda müzik dinleme ve YouTube Originals gibi bir dizi avantajı sunan YouTube Premium, bu hizmetin fiyatlandırılması da kullanıcılar için önemli bir faktördü. Ancak kısa süre önce yapılan resmi açıklamayla birlikte YouTube, Premium üyelik ücretlerini artırma kararı aldı.

YouTube Premium ABD Fiyatları

Aylık Plan: Yeni fiyatla birlikte aylık üyelik ücreti 13,99 $ olacak. (Önceki fiyat: 11,99 $ )

Öğrenci Planı: Artık öğrenciler de biraz daha fazla ödeyecek. Aylık öğrenci üyelik planı için ücret 7,99 $ olacak. (Önceki fiyat: 6,99 $)

YouTube Premium, müzik ve video içeriklerini reklamsız ve kesintisiz olarak kullanma imkanı sunması nedeniyle özellikle içerik üreten ve izleyenler için tercih sebebi olmuştu. Ayrıca, YouTube Music uygulamasına da ücretsiz erişim sağlayan Premium, müzikseverlerin de ilgisini çekiyordu. Ancak fiyat artışı ile birlikte, hizmetin cazibesi de tartışılmaya başlandı.

YouTube yetkilileri yaptıkları açıklamada, bu fiyat artışının platformun hizmet kalitesini daha da yükseltme ve yeni içerikler sunma çabalarından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, yüksek işletme maliyetlerinin de artan bir faktör olduğunu kabul ettiler.

Kullanıcıların tepkileri ise karışık. Bazı kullanıcılar daha yüksek ücreti ödemeye değecek kaliteli içerik ve hizmet sunulması durumunda kabul edebileceklerini ifade ederken, bazıları ise alternatif platformlara yönelmeyi düşündüklerini belirtiyor.

Mevcut üyeler, bu tarihten önce Premium üyeliklerini yenilemiş ise bir süre daha mevcut fiyatlardan yararlanabilecekler.