YouTube, Queen Hayranlarının Yer Aldığı Üç Eğlenceli Klip Yayınladı

Efsanevi müzik grubu Queen’in ünlü Bohemian Rhapsody şarkısı grubun hayranı olmayan insanlar tarafından bile biliniyor. Bohemian Rhapsody'nin 90’lı yıllara ait olan şarkılar içerisinde 1 milyar görüntülemeye ulaşan ilk şarkı olması şerefine, Queen ve Youtube Müzik iş birliğine giderek Queen’in üç şarkısına grubun fanlarının yer aldığı video klipler hazırladılar.

Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now ve A Kind Of Magic gibi grubun en çok bilinen şarkılarına çekilen klipler, You Are The Champions adı altında Universal Music Group ve Hollywood Records desteğiyle hazırlandı. Kliplerin çekilmesinde 120’den fazla ülkeden 10 binin üzerinde Queen hayranı rol aldı.

'Bohemian Rhapsody’de Queen hayranlarını şarkı söyler ya da enstrüman çalarken, 'Don’t Stop Me Now' şarkısında birbirinden eğlenceli şekilde dans ederken görüyoruz ve 'A Kind of Magic’te ise çeşitli sanatçıların yapmış oldukları görsel işlerin montajı ile oluşturulmuş bir klip karşımıza çıkıyor.

Queen’in gitaristi Brian May’in bu klipler konusunda görüşü ise şöyle oldu:

“Bu, bir sanatçının başına gelebilecek en değerli şeylerden bir tanesi. Çalışmalarımızın dünyanın dört bir yanındaki insanlara kendi performanslarını ve görsel yeteneklerini kullanmak için ilham vermesi heyecan verici oldu. Ayrıca bakış açılarının bu kadar farklı olması ise büyüleyici. Katılmış olan herkese çok teşekkürler.”

Queen'in üç şarkısına çekilen birbirinden eğlenceli klipleri aşağıdan izleyebilirsiniz: