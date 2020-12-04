YouTube Rahatsız Edici Yorumları Engelliyor!

Instagram’ın sosyal medya kullanıcılarının saldırgan nitelikte bulduğu yorumların yayımlanmasını engelleyecek bir algoritma kullanmaya başlamasının ardından dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube da harekete geçti. YouTube rahatsız edici yorumlar için yaptırım uygulama yoluna gitme kararı aldı. Şirket, platformda videolara yapılan kötü yorumların sahiplerine saldırganlık içeren yorum hakkında önemli bir uyarı penceresi çıkarmayı amaçlıyor.

YouTube Rahatsız Edici Yorumların Sonunu Getiriyor

Son zamanlarda nefret dolu söylemlerde bulunulan yorumlarda özellikle sosyal medya platformlarında önemli bir artış meydana geldi. Nefret içerikli yorum gönderen kullanıcıların sayısı o kadar artmıştı ki geçtiğimiz günlerde Instagram ve Twitter bu tür yorumlara karşı birtakım önlemler almıştı.

Twitter, birkaç gün önce ırk ve etnik kökene dayalı yorumların yapılmasını engellemek için politikalarında değişikliğe gitti. Şirket geçen yıl getirmiş olduğu kuralları bu kez insanları ırk, etnik köken ve benzeri şekilde hedef alan tweetlerin engellenmesini içerecek şekilde yeniden güncelledi. Twitter, almış olduğu kararla beraber sosyal medya platformunda insanları ırk, etnik köken ve benzeri şekilde hedef alan tweetlerin paylaşılmasının önüne geçileceği belirtildi.

Bu tür yorumların sonunu getirecek başka bir hamle ise Twitter ve Instagram’ın hamlelerinin üzerinden çok geçmeden YouTube’dan geldi. YouTube, video paylaşım platformuna nefret içerikli yorumları gönderen kullanıcıların önüne bu yorumu gerçekten göndermek isteyip istemediklerine dair bir onay penceresinin çıkacağı bir özellik ekledi.

YouTube’un aldığı karara göre video paylaşım sitesinde herhangi bir videonun altına yorum yapan kullanıcıların önüne artık hatırlatıcı nitelikte bir uyarı penceresi çıkacak. Uyarıyı okuyan kişi, yorumu düzenleme yoluna gidebilir veya yorumu ilk halinde olduğu gibi göndermeyi seçebilecek. Bu uyarılar ilk olarak Android işletim sistemine özel olarak geliştirilen YouTube uygulamasında görüntülenmeye başlayacak.

Uyarı penceresi, kullanıcıların önüne manuel bir şekilde çıkarılmadığından zaman zaman küçük hatalar meydana gelebilir. YouTube, kullanıcı yorumlarını yanlışlıkla “rahatsız edici” olarak işaretleyebilir. Bunun bir hata olduğunu düşünen kullanıcılara geri bildirimde bulunması tavsiye ediliyor. YouTube yorumu saldırgan olarak işaretlemese bile yorum şirketin belirlediği topluluk kurallarını ihlal ediyorsa yorum yine de kaldırılacaktır.