Çok Basit YouTube Reklam Engelleme Yöntemi: Mobilde de Çalışıyor!

YouTube reklam engellemenin inanılmaz derecede basit bir yolu bulundu. Reddit’de paylaşılan ipucu, herhangi bir yazılım, eklenti (uzantı) hatta uzun bir kod dizisi ezberlemeyi gerektirmiyor. Yeni YouTube reklamları engelleme yöntemi hem masaüstü hem de mobilde çalışıyor. Mobilde YouTube reklam engellemenin bir yolunu arıyorsanız, bunu deneyin.

Tüm YouTube Reklamlarını Engelliyor!

YouTube videolarının başında ve ortalarında çıkan reklamları engellemek için belli başlı eklentiler, uygulamalar var ancak bunlar mobilde bir işe yaramıyor. YouTube Premium da oldukça pahalı. Hal böyle olunca YouTube reklamlarını engellemenin farklı yolları bulunmaya çalışılıyor. Reddit’de bu hafta başlarında paylaşılan bir ipucu, YouTube videolarında aralarda çıkış rahatsız eden reklamların gösterilmesini engelliyor. Tek yapmanız gerekense URL’de “.com”dan sonra bir nokta "." eklemek. Örnek verecek olursak; “youtube.com/watch?v= yerine “youtube.com./watch?v= yazmak.

URL’de yapılan bu ufak değişiklik sayfa yapısını bozsa da, tüm reklamları kaldırıyor. Nasıl mı? Süreç, hiçbir ana bilgisayar adı eşleşmesinin olmamasına neden oluyor. Bu, sayfa içeriğinin hala yüklenmesine ancak söz konusu reklamlar gibi çeşitli diğer öğelerin yüklenmemesine neden oluyor. Sadece YouTube reklamlarını değil, çerezler gibi şeyleri ve hatta haber sitelerinin ödeme duvarlarını kırmak için bile kullanılabilir.

Mobilde de Çalışıyor!

Hile, masaüstünün yanı sıra mobil cihazlarda da çalışıyor ancak mobilde sayfasının masaüstü görünümüne geçmek gerekiyor. Google, bu haberi yazdığımız esnada açığı hala kapatmamış olsa da düzeltilebilir.