YouTube'ta Reklam Engelleyici Kullananlara Kötü Haber!

YouTube, izleyicilerin platformunda video izlerken reklam engelleyici kullanmalarını engellemek için daha agresif bir yaklaşım benimsemek istiyor.

BleepingComputer'ın haberine göre insanlar Reddit gibi sosyal ağlarda, üç videodan sonra oynatıcılarının engelleneceğini bildiren bir açılır pencere uyarısı gösteren ekran görüntüleri yayınlıyor.

Uyarıda, reklam engelleyicilerini devre dışı bırakmadıkları veya web sitesini beyaz listelerine eklemedikleri takdirde YouTube'ta daha fazla video izleyemeyecekleri belirtiliyor.

Reklam Engelleyiciler Artık YouTube Videolarını İzlemenizi Engelleyebilir

Bir YouTube sözcüsü YouTube'un "reklam engelleyicileri etkin olan izleyicileri YouTube'da reklamlara izin vermeye ya da YouTube Premium'u denemeye çağıran küçük bir deney yürüttüklerini" söyledi.

Şu anda bu yeni yaklaşım yalnızca az sayıda kullanıcıyı etkiliyor ve YouTube kaç kişinin ve bölgenin bu testin bir parçası olduğunu söylemedi.

Parasının çoğunu reklamlardan kazanan YouTube, son üç çeyrekte reklam gelirlerinin azaldığını açıklamıştı, bu nedenle bu testin etkili olduğu ortaya çıkarsa dünya çapında daha fazla kullanıcıya yayılması muhtemel.