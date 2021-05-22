YouTube Bütün Videolara Reklam Koyacak: Yeni Reklam Politikası

YouTube reklam politikası ile ne değişti? ABD merkezli dünyanın en büyük video ağı YouTube, yeni reklam politikası kapsamında bütün videolara reklam koyacağını söylüyor. Ancak platform, kazandığı ekstra gelirleri video sahipleri ile paylaşmayacak.

YouTube'un güncellenmiş reklam politikası, yalnızca YouTube İş Ortağı Programı (YPP) kapsamındaki popüler kanallara değil, platformun seçtiği herhangi bir içeriğe reklam yerleştirme gücü veriyor. Platform ayrıca bu tür reklamlardan elde ettiği geliri, içerik oluşturucularla paylaşmayacak.

YouTube reklam politikası ile ne değişti?

Dijital pazarlama uzmanları, YouTube'un revize edilmiş hizmet şartlarının reklamverenleri, içerik oluşturucuları ve izleyicileri etkileyeceğini söyledi. Örneğin reklamverenler, reklam yerleştirmek istedikleri içerik oluşturucularını seçme esnekliğine sahip olacak.

Pazarlama platformu ClanConnect'in İşletme Müdürü Kunal Kishore Sinha, "Bu nedenle reklamverenler, belirli içerik oluşturucular aracılığıyla mikro kitleleri hedefleyebilir. Örneğin, bir reklamveren komik içerikte reklam yayınlamak isterse, içerik oluşturucular YPP'nin bir parçası olmasa bile bunu yapabilir" dedi.

Markalar, daha küçük kanallarda reklam yayınlarken dikkatli olması gerekecek. YouTube, reklamların doğru kitleye gösterildiğinden emin olmak için izleyici demografisini ve ilgi alanlarını göz önünde tutuacak.

Strapes Digital İşletme Müdürü Shradha Agarwal, "Kampanyaların çoğu yakın ilgi alanına dayalı reklamcılıkta yürütülüyor ve artık YouTube her tür kanalda reklam açtı, bir reklam her yerde görünebilir. Markalar; reklamları hassas, alakasız veya düşük kaliteli küçük kanallarda yayınlanırsa risk altında olacak" dedi.

Ancak videolarına yerleştirilen reklamlardan gelir elde etmeyecek olan küçük içerik oluşturucuları için bu durum endişe yaratıyor. Henüz çok fazla aboneye ulaşmamış kanalların videolarına reklam yerleştirmek, büyümelerini etkileyebilir.

Dijital pazarlama ajansı Pulp Strategy'nin kurucusu Ambika Sharma, "Sanatçılar ve influencer'lar da dahil olmak üzere birçok içerik oluşturucusu, takipçilerini kaçırmamak için içeriklerine reklam koymamayı tercih ediyor. Ancak artık başka seçenekleri olmayacak" dedi.

YPP programının bir parçası olan daha büyük, daha popüler içerik oluşturucuları bile (son bir yılda toplam 4.000 saatlik izlenme süresi ve 1.000'den fazla abonesi olan kanal sahipleri), yeni reklam politikasıyla gelirlerinde düşüş yaşayabilir.

Peki ya siz YouTube'un devreye soktuğu yeni reklam politikası hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce küçük kanallarda bile reklam gösterilmesi ne kadar doğru? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.