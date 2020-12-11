YouTube reklamları engelleme özelliği alıyor. İnternet kullanıcıları, dünyanın dört bir yanından kullanıcısı olan video paylaşım platformunda yayımlanan reklamlar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaya başlıyor.

YouTube Reklamları Engelleme Özelliği Ne İşe Yarayacak?

Google, 10 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan bir blog yazısında, “İnternet kullanıcılarını kontrol sahibi yapan ve şeffaflık oluşturma amacı güden araçlar geliştirmek bizim için her zaman en çok öncelik verdiğimiz konu olmuştur. İnsanlara yıllar boyunca reklam deneyimlerini şekillendirme imkanı verdik. Belirli bir reklamın neden gösterildiğini açıklayan reklam hakkında bilgi almak ve kullanıcıların reklamların nasıl kişiselleştirildiğini öğrenmelerine ve hatta hesap özelinde kişiselleştirilmiş reklamları tamamen devre dışı bırakmalarına olanak taşıyan reklam ayarları bölümünü kullanıma sunduk” ifadelerine yer verdi.

Şirket, blog yazısının devamında şu ifadeleri kullandı: “Bazı kişilerden alkol gibi belirli kategorilerdeki reklamları sınırlamayı tercih etme özelliğinin gelmesine dair geri bildirimler aldık. Bu nedenle bugün reklam ayarları için yeniden ele alma sürecini başlattık. İnsanların daha az alkol reklamı görmesini sağlayacağız.”

“Uzun zamandır bu reklamı bir daha göstermeme başta olmak üzere insanların görmek istemedikleri reklamları işaretleyebilecekleri özelliklerimiz zaten varlığını sürdürüyordu. Bu kontrol imkanları, kumar ve alkol reklamlarının yerel yasalara göre (örneğin belirli bir bölgenin yasalarınca getirilmiş yaş kısıtlamaları) ne zaman ve nerede gösterilebileceğini belirleyen politikalarımızla birlikte kullanılabiliyor. Bu yeni özellik, seçimi kullanıcının eline bırakmak ve internet kullanıcılarının reklam deneyimi üzerinde daha fazla kontrol imkanı elde etmesine olanak tanımak için atılan iyi bir adım olacak. Tek bir butona basarak daha az kumar ve alkol reklamı görmeyi seçebilirsiniz. İleride yaptığınız seçimi iptal etme gibi bir hakkınız da bulunuyor. Yani fikrinizi değiştirirseniz bu tür reklamları yeniden görme hakkınız var.”

YouTube Reklamları Engelleme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Google’ın blog yazısına göre bu özellik Amerika Birleşik Devletleri’ndeki YouTube reklamlarından başlayarak kademeli olarak her internet kullanıcısının hizmetine sunulacak. Özelliğin 2021’in başlarında Google Ads ve YouTube için küresel olarak kullanıma sunulması hedefleniyor.

Şirkete göre bu durumdan hem reklamverenler hem de reklamı görüntüleyen kullanıcılar oldukça memnun kalacak çünkü reklamverenler, söz konusu reklamlar olduğunda insanların seçimlerine ve kültürel değerlerine saygı duyuyor. Peki, siz Google’ın yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.