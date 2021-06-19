YouTube Resim İçinde Resim iOS'e Geldi

YouTube resim içinde resim özelliği nihayet iPhone ve iPad kullanıcıları tarafından da kullanılabiliyor. Android'de uzun bir zamandır kullanılabilen özellik, iOS işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarının da deneyimine sunuldu.

Android işletim sistemli telefon kullananlar, başka bir işle meşgul olurken bir taraftan da en sevdiği videoyu izlemeye devam etmekten oldukça keyif aldı. PiP (Picture in Picture) özelliğinden artık iOS kullanıcıları da yararlanabiliyor. YouTube, MacRumors'a yapmış olduğu açıklamada PiP'nin artık hem iPhone hem de iPad cihazlarda yer alan YouTube uygulamasında kullanıma sunulmaya başladığını doğruladı.

iOS'teki YouTube Resim İçinde Resim İçin Premium Gerekiyor

YouTube, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Resim içinde resim, kullanıcıların mobil cihazlarda YouTube uygulamasının dışında gezerken aynı anda küçük bir oynatıcı ile YouTube videolarını izlemesine olanak tanır. PiP'yi YouTube Premium üyelerine özel olarak iOS'te kullanıma sunmaya başlıyoruz."

Video paylaşım platformunun iOS uygulamasına eklenecek özellik için açıklamadan da anlaşılabileceği üzere YouTube Premium aboneliğine ihtiyaç duyulacak.

YouTube'a göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kişiler videoları Premium aboneliğine ihtiyaç duymadan mini oynatıcıda izleyebilecek fakat bu söz konusu müzik klipleri olduğunda geçerli olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcıların da müzik kliplerini resim içinde resim özelliği ile izlemek için Premium aboneliği alması gerekecek.

iOS'te resim içinde resim özelliğini kullanarak başka işlerle uğraşırken YouTube videosu izlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

YouTube iOS'te Resim İçinde Resim Nasıl Kullanılır?

İlk olarak mini oynatıcıda izlemek istediğiniz videoyu açın.

Ana ekrana dönmek için ekranı yukarı kaydırın.

Sağ üst köşede küçük bir video oynatıcının yer aldığını göreceksiniz. Bu video oynatıcının üzerinde 10 saniye geri sarma, durdurma ve 10 saniye ileri sarma olmak üzere üç farklı buton yer alır. Bunlar sayesinde videoyu duraklatabilir, ileri veya geri sarabilirsiniz. Videoyu yeniden YouTube'dan izlemek için YouTube uygulamasına dönmeniz yeterli.

Resim içinde resim özellikle büyük ekrana sahip cihazlarda oldukça kullanışlı olabilir. Video izlerken bir yandan da not almak istiyorsanız YouTube Premium aboneliği alarak söz konusu özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.