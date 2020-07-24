Steve Wozniak Bitcoin Dolandırıcıları Yüzünden YouTube'a Dava Açtı

Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, sahte Bitcoin çekilişlerinden dolayı YouTube'a dava açtı. Wozniak, teknoloji devinin hediye bitcoin dolandırıcılıklarına karşı kendi isminin kullanılmasını istemediğini ve YouTube'un buna karşı bir şey yapmadığını iddia etti.

YouTube'da Steve Wozinak adını kullanılarak oluşturulan sahte Bitcoin çekilişleri Apple kurucu ortağını sinirlendirmiş gibi gözüküyor. Videolar Wozniak'ın adını ve konuşmalarını kullanarak daha fazla Bitcoin göndereceğini vaat ediyor.

Sahte Bitcoin çekilişlerinden Bill Gates ve Elon Musk da şikayetçi

Sahte Bitcoin çekilişlerine alet edilen tek ismin kendi olmadığını söyleyen Steve Wozniak; Bill Gates, Elon Musk ve diğer teknoloji isimlerinin de adını kullanarak Bitcoin dolandırıcılığı yapıldığını ancak YouTube'un herhangi bir hamlede bulunmadığını savunuyor.

Tüm bu iddilara rağmen YouTube, İletişim Kararları Yasası kapsamında kullanıcıları tarafından yayınlanan içerikten sorumlu tutulamayacağını söyleyerek daha önce benzer davalara karşı kendini savunmuştu .