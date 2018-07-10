YouTube Sahte Haberlerle Mücadeleye 25 Milyon Dolar Ayırdı

Google tarafından sahte haberlerle mücadele için kurulan Google News Initiative platformuna destek vermek için harekete geçen YouTube, sahte haberlerin yayılmasıyla mücadele etmek adına 25 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan son başkanlık seçimleri, başkan adaylarının yarışlarından çok sahte haberlerle gündeme gelmişti. Birçok kurum ve kuruluşun planlı şekilde sahte haberler yayma girişiminde bulundukları, bu girişimlerinin çoğunun da başarılı olduğu ortaya çıkmıştı. Yaşanan olaylardan sonra kamuoyu tepkisini dikkate alan Facebook, Google ve Apple gibi büyük teknoloji şirketleri, sahte haberlere karşı ortak hareket etme kararı alarak, çeşitli platformlar kurmuşlardı. Kurulan platformlar arasında yer alan ve toplamda 300 milyon dolar katkıyla sahte habercilikle mücadele etmeye hazırlanan Google News Initiative’a 25 milyon dolar destek vermek kararı alan YouTube, maddi desteğin yanı sıra video izleme platformu üzerinde yapacağı değişikliklerle de mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti.

YouTube’un yapacağı ilk somut değişikliklerden bir tanesinin, arama sonuçlarında görülen haber içeriklerinin kaynaklarının ve kaynakların bağlantı adreslerinin ön izlemesini göstermek olacağı söylendi. Böylece kullanıcıların haber içeriği taşıyan videoları açmadan kaynakları görebilecekleri ve videoları buna göre izleyebilecekleri dile getirildi.

Yine içerisinde çeşitli bilgiler içeren bazı videolara Wikipedia ve Britannica Ansiklopedisi üzerinden yazılı içerikler ekleyeceğini belirten YouTube, böylece kullanıcıların videoda yer alan bilgilerle üçüncü parti sitelerde yer alan bilgileri karşılaştırarak, en doğru sonuca ulaşabilecekleri ifade etti.

Yayıncılarla da konu hakkında işbirliğine gideceğini duyuran YouTube, özellikle çocuklar tarafından çokça izlenen John Green, Ingrid Nilsen ve Mark Watson gibi isimlerle anlaşarak, onlara sahte haberlere dair video hazırlatacağını, bu yolla çocukların sahte haber konusuna erken yaşta eğilebileceklerini aktardı.

Yine YouTube üzerinde yapılan son büyük değişiklik ise başlığında “Top News” ve “Breaking News” gibi “Flaş Haber”, “Son Dakika” olarak çevirebileceğimiz önemli haberlere ulaşmayı kolaylaştırmak oldu. Doğru yayıncılar tarafından yayınlanan önemli haberlerin ardından kullanıcılar tarafından daha rahat bulunabileceği belirtildi.