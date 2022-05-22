YouTube, Ukrayna'daki Savaşla İlgili 70.000 Videoyu Kaldırdı

Rusya'nın Şubat ayı sonlarında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana YouTube, bugüne kadar savaşlarla ilgili 70.000'den fazla videoyu yayından kaldırdı. The Guardian'a konuşan şirket, videoların çoğunu içerik oluşturucuların işgal gibi olayları reddetmesini veya önemsizleştirmesini yasaklayan politikasını ihlal ettiği için kaldırdığını söyledi.

YouTube yaptırım eylemlerini bozmamakla birlikte, biri Kremlin yanlısı gazeteci Vladimir Solovyov'a bağlı olmak üzere yaklaşık 9.000 kanalı da askıya aldığını belirtti. YouTube'un kaldırdığı videolardan bazıları, istilayı bir "kurtuluş misyonu" olarak adlandırarak şirketin politikalarını ihlal ediyordu. Youtube konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Böyle olaylar için belli başlı politikalarımız var ve bu politikalar, gerçeklerin reddedilmesi gibi durumları da içeriyor. Ukrayna'da yaşananları yalanlamak veya başka noktalara çekmek elbette politikalarımızı ihlal ediyor, bu yüzden bu politikayı eşi benzeri görülmemiş bir eylemde bulunmak için kullandık."

YouTube Yalnızca İnsanlar Doğru ve Güvenilir Bilgilere Ulaşmasını İstiyor

Kısmen eylemlerinin bir sonucu olarak YouTube; Ukrayna, Polonya ve Rusya'da çatışmayla ilgili "yetkili" içerik tüketen insan sayısında önemli bir artış gördü. Örneğin Ukrayna'da işgale ilişkin haber içerikleri 40 milyondan fazla görüntülenmeye sahip durumda. The Guardian'a konuşan Mohan "İlk ve muhtemelen en önemli sorumluluk, bu yaşananlar hakkında bilgi arayan kişilerin YouTube'da doğru, yüksek kaliteli ve güvenilir bilgiler alabilmesini sağlamak." dedi.

YouTube'un bu hamlesi, bu tarz hizmetlerin yanlış bilgilerin yayılmasını önlemede oynadığı kritik rolün altını çiziyor. Sadece Rusya'da YouTube'un 90 milyondan fazla kullanıcısı var ve bu da onu ülkedeki en büyük video paylaşım platformu yapıyor.