YouTube Sesli Arama Özelliği Çıktı: Hemen Kullanın!

YouTube web sürümüne yeni bir özellik daha geldi. Web kullanıcılarının kullanım deneyimini geliştirmek için çalışmalarınızı süratle devam ettiren şirketin sunduğu son özellik, YouTube sesli arama özelliği oldu. Kullanıma sunulan bu yeni araç sayesinde herhangi bir video aramak için klavyenizi kullanarak yazı yazmanızın gerektiği günler geride kalıyor.
YouTube Sesli Arama Özelliği Nasıl Kullanılır?
YouTube, dünyanın günlük en çok ziyaret edilen web sitelerinin başında geliyor. Google tarafından satın alındığı ilk günden bu yana yayımlanan çeşitli güncellemeler sayesinde internet kullanıcılarının günlük olarak ziyaret ettiği web siteleri arasında yer almayı başaran web sitesi, internet kullanıcılarının Google’ın ana motorundan sonra kullandığı ikinci büyük arama motoru oldu.
Milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan site, masaüstü kullanıcılarının deneyimini geliştirmek için son zamanlarda birçok özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin çalıştığı özelliklerden biri ise kullanıcıların herhangi bir konu ile ilgili arama yapmasının gerektiği günleri geride bırakacak bir özellikti. Bu özellik, kullanıcıların mikrofon aracılığıyla arama yapmasına ve istediği bir konu hakkında binlerce sonuca ulaşmasına yardımcı oluyor.
İlk olarak 9to5Google tarafından fark edilip bildirilen bu özellik şu an dünya genelinde kullanıma açılmış durumda. Masaüstü kullanıcısı olarak “YouTube.com” sitesini ziyaret ettiğinizde yazı yazarak değil de sesli olarak arama yapmak isterseniz aşağıda yer alan adımları takip etmeniz gerekiyor. Video paylaşım platformunda sesli bir aramanın nasıl yapılacağını öğrenmek için izlemeniz gereken adımlar şunlar:
- İlk olarak YouTube’un sizden istediği mikrofon erişim iznine onay verin. Bu onay olmadan video paylaşım platformunda bir arama gerçekleştirmeniz mümkün değildir. Sitenin istediği izni vermek için arama kutusunun hemen yanında yer alan mikrofon simgesine tıklayın. Bu mikrofon simgesine tıkladıktan sonra sol üst köşede “www.youtube.com şunu yapmak istiyor: Mikrofonunuzu kullanma” şeklinde bir bildirim penceresi belirecektir. Bu bildirim penceresinin altındaki iki seçenekten ilki olan “İzin ver” butonuna tıklayın.
- Mikrofon iznini web sitesine verdikten sonra önünüzdeki pencerede yer alan mikrofon simgesine tıklayın.
- Mikrofona yaklaşıp aramada kullanılacak kelimeleri sesli olarak söyleyin. Örneğin “komik kedi videoları” derseniz web sitesi otomatik olarak komik kedi videolarını aratacaktır. Google Asistan’da olduğu gibi “Bana komik kedi videoları bul” derseniz de web sitesi aynı şekilde “komik kedi videoları” kelimelerini aratacak, “bana” ve “bul” kelimelerini yok sayacaktır.
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