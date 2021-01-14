YouTube Sesli Arama Özelliği Çıktı: Hemen Kullanın!

YouTube web sürümüne yeni bir özellik daha geldi. Web kullanıcılarının kullanım deneyimini geliştirmek için çalışmalarınızı süratle devam ettiren şirketin sunduğu son özellik, YouTube sesli arama özelliği oldu. Kullanıma sunulan bu yeni araç sayesinde herhangi bir video aramak için klavyenizi kullanarak yazı yazmanızın gerektiği günler geride kalıyor.

YouTube Sesli Arama Özelliği Nasıl Kullanılır?

YouTube, dünyanın günlük en çok ziyaret edilen web sitelerinin başında geliyor. Google tarafından satın alındığı ilk günden bu yana yayımlanan çeşitli güncellemeler sayesinde internet kullanıcılarının günlük olarak ziyaret ettiği web siteleri arasında yer almayı başaran web sitesi, internet kullanıcılarının Google’ın ana motorundan sonra kullandığı ikinci büyük arama motoru oldu.

Milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan site, masaüstü kullanıcılarının deneyimini geliştirmek için son zamanlarda birçok özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin çalıştığı özelliklerden biri ise kullanıcıların herhangi bir konu ile ilgili arama yapmasının gerektiği günleri geride bırakacak bir özellikti. Bu özellik, kullanıcıların mikrofon aracılığıyla arama yapmasına ve istediği bir konu hakkında binlerce sonuca ulaşmasına yardımcı oluyor.

İlk olarak 9to5Google tarafından fark edilip bildirilen bu özellik şu an dünya genelinde kullanıma açılmış durumda. Masaüstü kullanıcısı olarak “YouTube.com” sitesini ziyaret ettiğinizde yazı yazarak değil de sesli olarak arama yapmak isterseniz aşağıda yer alan adımları takip etmeniz gerekiyor. Video paylaşım platformunda sesli bir aramanın nasıl yapılacağını öğrenmek için izlemeniz gereken adımlar şunlar: