YouTube Shorts Fonu Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

YouTube Shorts Fonu, ülkemizde kullanıma açıldı. Popüler video paylaşım hizmeti, Shorts formatında yaratıcı ve benzersiz videolar üreten içerik üreticilerine ödeme yapacak. YouTube, içerik üreticilere para ödeyerek TikTok rakibi özelliğin kullanım oranını ciddi oranda arttırmayı planlıyor.

YouTube Shorts Fonu, İçerik Üreticilerine Para Kazandıracak

Son üç yılda içerik üreticilerine, sanatçılara ve medya şirketlerine 30 milyar doların üzerinde ödeme yapan YouTube, geçtiğimiz aylarda Shorts özelliği için 100 milyon dolarlık bir fon kullanıma sundu. Shorts Creator Fund olarak isimlendirilen fon ülkemizde de kullanıma açıldı.

YouTube, bu fonu önümüzdeki aylarda daha çok ülkede kullanmayı planlıyor. İçerik üreticileri, yaratıcı ve benzersiz videolar üreterek fon üzerinden çeşitli miktarlarda para kazanabilecek. Ödemeye hak kazanan kanallar, kanalın toplamdaki Shorts performansına ve izleyicilerinin konumuna göre hesaplanacak olan bonus ödemelerin yanı sıra, başlangıç olarak her ay 100 ila 10.000 dolar arasında para kazanabilecek.

YouTube İçerik İş Ortaklıkları Ülke Müdürü Timur Altop, "Bu fon, Shorts formatındaki videolar için uzun vadeli ödeme planımız için ilk adımı temsil ediyor. Bu uygulamanın Türkiye'ye gelmesinden dolayı büyük heyecan duyuyoruz" şeklinde konuştu.

YouTube Chief Business Officer Robert Kync, "14 yılı aşkın bir süre önce, platformda elde edilen gelirin büyük kısmını içerik üreticilerle paylaşan, türünün ilk örneği olan iş modelimiz YouTube İş Ortağı Programı'nı (YPP) başlatarak günümüzün içerik üreticileri ekonomisinin temellerini attık" ifadelerini kullandı.

Fondan yararlanmak için içerik üreticilerinin bazı kriterleri yerine getirmesi bekleniyor. Açılan kanalın YouTube'un Topluluk Kuralları’na, telif hakkı kurallarına ve ödeme politikalarına uygun olması ve içerik üreticilerinin kanallarına son 180 gün içinde en az bir adet formata uygun Shorts videosu yüklemiş olması gerekiyor.

Aranan şartlar arasında içerik üreticisinin yaşadığı ülke/bölgede kabul edilen reşit olma yaşının üzerinde olması da yer alıyor. Kanalın uygun görülmesi için hâlihazırda YouTube’dan ödeme alınıyor olması şartı da aranmıyor.

Üçüncü taraf sosyal medya platformlarından alınan filigranlı veya logolu videolar, orijinal olmayan videolar (örneğin filmlerden ya da TV programlarından düzenleme yapılmadan alınan klipler) ya da diğer içerik oluşturucuların kanallarından alınarak yeniden yüklenen videolar değerlendirmeye alınmıyor.