YouTube TikTok'a Rakip Oluyor: YouTube Shorts

Instagram'ın ardından popüler video platformu YouTube da TikTok'a rakip olmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar, YouTube Shorts olarak adlandırılan özellik sayesinde kısa videolar oluşturabilecek. YouTube, en çok indirilen uygulamalar listesinde uzun bi zamandır zirvede olan TikTok ile rekabet etmeye çalışacak. Popüler video platformu YouTube'un yeni özelliği ile ilgili detaylar haberimizde.

YouTube Shorts Ne Zaman Gelecek?

Instagram, geçtiğimiz aylarda Reels özelliğini dünya genelinde kullanıma sunmuştu. Kullanıcıların 15 saniyelik videolar oluşturabilmesine olanak sağlayan Reels özelliğinin TikTok'a oldukça benzemesi dikkat çekmişti. YouTube da TikTok'un özelliğini kendi sistemine entegre etmeye hazırlanıyor. Görünüşe göre TikTok'un en çok indirilen uygulamalar listesinde uzun bir süredir zirvede olması diğer şirketlerin dikkatini çekiyor. Ek olarak, TikTok, geçtiğimiz aylarda Hindistan'da yasaklanmıştı.

YouTube platformunun yeni özelliği Shorts'un erken beta sürümü birkaç gün içerisinde Hindistan'da kullanıma sunulacak. Peki, Shorts özelliği nedir? Kullanıcılar, YouTube'un yeni özelliğini kullanarak 15 saniyelik videolar oluşturabilecek ve oluşturduğu videolara kütüphanede yer alan müzikleri ekleyebilecek. Kütüphanede yüz binlerce parçanın yer alacağı belirtiliyor. Hizmet, içerik oluşturucularının çektikleri videolar üzerinde düzenleme yapabilmeleri için bir dizi yerleşik düzenleme aracı sunacak. Böylece 15 saniyelik videolar eğlenceli hale dönüşebilecek.

YouTube, yeni özellik için kısa süre önce ana sayfaya bir satır eklemişti. YouTube tarafından eklenen satır sayesinde oluşturulan kısa videolar pratik bir şekilde izlenebilecek. Kullanıcılar dikey kaydırma işlemi gerçekleştirerek diğer videoya geçiş yapabilecek. Shorts erken beta sürümü, Hindistan'da kullanılma sunuldu. Yeni özelliğin çok yakında dünya genelinde kullanıma sunulması bekleniyor.