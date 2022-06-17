YouTube Shorts Özelliğini Kullanan Kullanıcı Sayısı Açıklandı

YouTube'un içerik oluşturuculara kazançlı yeni imkanlar sağlaması ve giderek artan bir şekilde TikTok'a benzemesi için yeni özellikler sağlamasından yaklaşık iki yıl sonra YouTube Shorts akıl almaz kullanıcı rakamlarına ulaşıyor.

Şirket bugün yaptığı açıklamada, bir hesaba giriş yapan aylık 1,5 milyar kullanıcının YouTube'un TikTok benzeri özelliği YouTube Shorts'ta kısa videolar izlediğini duyurdu. TechCrunch'a göre bu, Nisan ayından itibaren platformu aylık olarak ziyaret eden yaklaşık 2 milyar oturum açmış kullanıcıyla karşılaştırıldığında inanılmaz bir rakam.

2020'de piyasaya sürülen YouTube Shorts, platformun TikTok'un yükselişine verdiği bir yanıttan ibaret. O zamandan beri Shorts, öneriler de dâhil olmak üzere platformda kademeli olarak büyüdü ve şirket TikTok benzeri daha pek çok ek özellik ekledi. Google'a göre Nisan ayı itibarıyla Shorts günde 30 milyar görüntüleme elde ediyordu.

YouTube, Shorts'un Büyümesinden Memnun

YouTube bir basın açıklamasında, "Bu genişleme, platformda yeni bir trend başlattı. Bu, çok formatlı içeriklerin yükselişi" dedi. Ancak elbette Shorts için video üreten içerik üreticileri tesadüften ibaret değil. YouTube platformunda onları gerçek anlamda istiyor ve anlaşmayı güçlendirmek ve onları diğer platformlardan uzaklaştırmak için içerik oluşturuculara ödemeler sunuyor. Geçen yıl şirket, popüler videolar yaptıklarında içerik oluşturuculara ayda 10.000 dolara kadar ödeme yapan 100 milyon dolarlık bir Shorts fonu başlatmıştı. Ödeme tutarları, etkileşime ve izleyicilerin bulunduğu yere göre değişiyor.

Daha uzun YouTube videolarında reklamlar videodan önce veya video sırasında oynatılır ve içerik oluşturucular gelirden pay alır ancak YouTube, her Shorts'un başında bir reklam yayınlamak yerine, içerik oluşturucuların kısa biçimli videolarından para kazanmalarına yardımcı olacak başka yollar bulması gerekiyordu. Shorts, YouTube'da izleyicilerin daha büyük bir parçası hâline geldikçe, şirketin azalan reklam gelirini telafi etmesi gerekecek.

Alphabet CFO'su Ruth Porat, Nisan ayında yaptığı açıklamada gelecekte Shorts'a reklamlar ekleyeceklerini açıklamıştı: