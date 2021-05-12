YouTube, Shorts İçin İçerik Üretenlere Para Dağıtacak!

YouTube, Shorts için içerik üreten kullanıcılara 100 milyon dolar ödeme yapılacak. Video paylaşım platformu, içerik üreticilere para ödeyerek TikTok rakibi özelliğin kullanım oranını arttırmayı hedefliyor.

YouTube, Shorts İçin İçerik Üreten Kullanıcılara Para Ödeyecek

Popüler video paylaşım hizmeti, geçtiğimiz aylarda kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe ulaşan TikTok'a rakip olabilmek için Shorts isimli bir özelliği test etmeye başlamıştı. İlk olarak Hindistan'da, geçtiğimiz yılın mart ayından itibaren ise Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulan özellik için çok önemli bir karar alındı.

Şirket, Shorts için içerik üreten kullanıcılara 100 milyon dolar ödemek için "YouTube Shorts Fund" isimli bir fon oluşturacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre önümüzdeki yıl içerisinde ödemeler yapılmaya başlanacak. En çok etkileşim ve görüntüleme sayısına sahip olan içerik üreticileri para alabilecek. Ödemelerin her ay yapılacağı belirtildi.

Şirket tarafından başlatılacak Shorts Fund, yalnızca YouTube İş Ortağı Programı'ndaki içerik oluşturucularla sınırlı olmayacak. Kullanıcıların oluşturacağı içeriklerin orijinal olması ve topluluk kurallarını ihlal etmemesi gerekiyor.

Görünüşe göre şirket, içerik oluşturucularına para ödeyerek özelliğin kullanım oranını arttırmayı hedefliyor. Şu anda yalnızca ABD ve Hindistan kullanıcılarının erişebildiği Shorts'un dünya genelinde ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

TikTok Alternatifi Shorts Nedir, Neler Sunuyor?

Dünyanın en büyük video paylaşım platformlarından bir tanesi olan YouTube, geçtiğimiz aylarda platformun kullanım oranını arttırmak ve kitlesini genişletmek için son zamanların en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından TikTok’a rakip olacak bir özelliği test etmeye başlamıştı. “Shorts” olarak adlandırılan özellik, TikTok’un video formatına benzer şekilde 60 saniyelik dikey videoları içeriyor.

Yeni özellikle beraber kullanıcılar en fazla 60 saniye uzunlukta olan dikey formattaki videolara video paylaşım platformunda oluşturulan özel bölümden ulaşabiliyor. Kullanıcılar tıpkı TikTok veya Instagram’ın Reels özelliğinde olduğu gibi videlara müzik ekleyebiliyor, videoların hızını arttırıp azaltabiliyor, elini kullanmadan kayıt alması için otomatik bir geri sayım başlatabiliyor.

TikTok ve Reels gibi araçlar sunan bu özellik, TikTok’un da yaptığı gibi kullanıcılara ücretsiz ve telif hakkı ile ilgili herhangi bir sorun yaratmayacak müzikler sunma konusunda da oldukça iyi bir durumda. Şirket ayrıca uygulama üzerinden çeşitli filtre ve efektler de sunuyor.