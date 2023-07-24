YouTube, Shorts'lara TikTok'un Popüler Özelliğini Getiriyor

YouTube Shorts, yeni bir deneyin parçası olarak izleyicilere yorumları kendi TikTok tarzı videolarına dönüştürme olanağı veriyor.

TikTok'un bazı özelliklerini kopyalamak için bir başka girişimde bulunan YouTube, artık kullanıcıların izledikleri bir videoda gördükleri yorumlardan içerik oluşturmalarına izin veriyor. Yani, bir YouTube Shorts videosunda komik ya da yaratıcı olduğunu düşündüğünüz bir yorum görürseniz, artık bunu kendi Shorts'unuzu oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Yeni özelliğin nasıl çalışacağı belli değil ancak hâlihazırda TikTok'ta rağbet gören bu özellik sayesinde bir TikTok videosuna dokunarak ve ardından yorum oluşturma kutusunun solundaki video simgesini seçerek videoya bırakılan yorumlardan kısa bir video oluşturabilirsiniz.

YouTube Yorumlarından Shorts'lar Oluşturulabilecek

Bu yeni özellik sayesinde izleyiciler diğer kullanıcıların yorumlarından ilham alarak bunları kısa ve akılda kalıcı videolara dönüştürebilecek. Bu, izleyicilerin platformda rastladıkları Shorts videoları hakkında kendi düşünce ve fikirlerini paylaşmaları için harika bir yol olabilir.

Ancak içerik oluşturucular için bir sorun var. Yorum yazarları, yorumlarının bir Shorts'ta yer almasını engelleyemeyecekleri gibi, videoları için yorumlar kapatılmadığı sürece içerik oluşturucuların da bu konuda bir kontrolü bulunmuyor. Ayrıca YouTube, klipleri ve yorumları bu yöntemle bir Shorts oluşturmak için kullanıldığında orijinal videonun yaratıcısını ve yorumcuyu bilgilendirmeyecek.

Videolarınızla ilgili yorumların Shorts'larda kullanılmasından endişe ediyorsanız tek yapabileceğiniz kanalınız için yorumları kapatmak olacak.

YouTube, bu yeni özelliğinin testlerinin dünya çapında Android ve iOS'ta sayılı testerlar tarafından test edildiğini söylüyor.

Peki siz YouTube'un bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.