YouTube, Shorts Oluşturmayı Kolaylaştıracak Yeni Bir Araç Geliştiriyor!

YouTube, popüler Shorts formatına olan ilgiyi daha da artırmak için kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni özellikler sunmaya hazırlanıyor.

Şirket yakında, içerik oluşturucuların yatay videoları dikey içeriğe dönüştürmelerine olanak tanıyan bir yeniden düzenleme aracını kullanıma sunacak.

Yatay Videoları Dikey Shorts'a Dönüştürmek Artık Çok Daha Kolay

Bu araç, kullanıcıların video düzenini ayarlamasına, yakınlaştırmasına ve videonun belirli bölümlerini kırpmasına ve hatta uzun biçimli videoların önemli bölümlerini korumak için bölünmüş ekran seçeneğini kullanmasına olanak tanıyacak.

Benzer düzenleme araçları başka yerlerde de mevcut olsa da YouTube'un aracının hepsinden daha kullanışlı ve erişilebilir olacağı söyleniyor.

Ayrıca YouTube, dikey içeriğin artan popülaritesini karşılamak için dikey videolarla canlı yayın gerçekleştirmeyi de etkinleştirmeyi planlıyor. Bu güncellemeler önümüzdeki aylarda kademeli olarak sunulacak, bu nedenle yeni özellikleri ilk kullananlardan olmak istiyorsanız uygulamanın güncel sürümünü kullandığından emin olmanız gerekiyor.

Peki siz YouTube'a gelecek olan bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.