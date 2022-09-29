YouTube Shorts, Yine TikTok'u Kopyalıyor

YouTube, geçtiğimiz yıllarda kullanıma açtığı Shorts özelliğinde her geçen gün biraz daha TikTok'a benzemeye başlıyor. TikTok ile direkt olarak rekabette olan Shorts, videoları seslendirme özelliğini hayata geçiriyor.

Video paylaşım platformu olan YouTube, TikTok'taki kısa video formatını 'Shorts' özelliği ile kullanıma sunmuştu. Kısa sürede kullanıcıların bu özelliğe adapte olmasının ardından, Shorts'a gelen her yeni özellik TikTok'a benzerliği ile ses getiriyor.

Shorts Her Geçen Gün TikTok'a Benziyor

Yakın zamanda içerik üreticilerinin daha fazla para kazanmasını sağlayacak geliştirmenin sonrasında yeni bir özellik daha geliyor. Bu özellik, tıpkı TikTok'tan alıştığımız videoları sonradan seslendirme özelliği.

Şu an için sadece iOS kullanıcılarının deneyimleyebileceği seslendirme özelliği, kaydedilen videoların üzerine sonradan ses ekleme imkanı sunuyor. Seslendirme özelliği videoyu Shorts'a ekleyip, ardından ''seslendirme'' kısmına basıp kaydedecek şekilde kolayca kullanılabiliyor.

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