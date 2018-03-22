YouTube, Silah Yapımını Gösteren Videoları Yasaklıyor

Dünya üzerinde ateşli silahların kullanımına dair tartışmalar devam ederken, en çok ziyaret edilen sitelerin başında gelen YouTube, ateşli silahların montajına dair çekilen videoları yasaklama kararı aldı.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan silahlı okul baskınları, dünya çapında silah kullanımının kısıtlanmasına yönelik tartışmaları beraberinde getirirken, YouTube silahlara dair önemli bir karar aldı. Ateşli silahların nasıl birleştirildiği, aksesuarlarının nasıl takıldığı ya da buna benzer içerikleri olan videoların, yakın zaman site üzerinden kaldırılacağı duyuruldu.

Google’ın sahibi olduğu YouTube çok uzun süredir silah videolarına izin veriyor ve insanların bu videolar aracılığıyla silah yapımına dair bilgi almasına ön ayak oluyordu. Geçtiğimiz ay, Parkland, Florida’da 17 yaşındaki gencin okulda yaptığı silahlı katliamdan sonra, YouTube’da yer alan silah videoları da gündeme gelmiş ve internet sitesi ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Gelen eleştirilerin ardından harekete geçen YouTube, pazartesi günü yaptığı video yayınlama politikasında yaptığı değişiklikle birlikte silah videolarına kökten çözüm buldu. Video yayınlama kuralları sayfasında yapılan değişiklik ise şöyle oldu: “Ateşli silah, mühimmat, yüksek kapasiteli fişek, ev yapımı susturucu ya da baskılayıcı ya da ateşli silah aksesuarlarının nasıl yapılacağına dair içerikler ile kurusıkı silahların nasıl normal silahlara çevrileceğine dair eğitim veren videolar artık yasaklanmıştır.”