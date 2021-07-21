YouTube'a Super Thanks ile Bahşiş Verme Özelliği Geliyor

YouTube Super Thanks ile bahşiş vermeyi mümkün kılıyor. Video devi YouTube, kullanıcıların içerik oluşturucularına farklı miktarlarda bağış yapabilmesi için geliştirdiği yeni "Super Thanks" özelliğini beta programına aldı.

Yıllardır YouTube yayıncıları, izleyicilerinin kendilerine bağış yapmasına sağlamak için üçüncü taraf eklentileri kullandı. Ancak bu haftadan itibaren YouTube, bu işlevselliği platformda yerleşik bir hale getirmek için önemli bir adım atıyor. Hala beta aşamasındayken şirket, yeni "Super Thanks" özelliğini 68 ülkedeki binlerce içerik oluşturusuna sunulduğunu söylüyor. Ayrıca yıl sonuna kadar YouTube İş Ortağı Programı'ndaki herkesin kullanımına açmayı planlıyor.

YouTube Super Thanks bahşiş nasıl verilir?

En sevdiğiniz içerik oluşturucusuna bahşiş vermeye karar verdiğinizde, önünüzde dört seçeneğiniz olacak. Tutarlar, ülkelerin ekonomik durumuna göre değişecek, ancak ABD'de bir seferde 2, 5, 10 veya 50 ABD doları bağış yapılabildiği gözlemlendi. Ödeme işlemini tamamladığınızda, ekranınızda uçan balonlardan oluşan animasyonlu bir GIF göreceksiniz ve YouTube, gönderdiğiniz para miktarının yanı sıra yorumunuzu da vurgulayacak.

Super Chat ve Super Stickers dahil olmak üzere YouTube'un yayıncılara sunduğu diğer para kazanma araçlarında olduğu gibi, şirket tüm bu bağışlardan da yüzde 30'luk bir komisyon alacak.

İçerik oluşturucuların para kazanmaları için daha fazla yol eklemek, gecikmiş olsa bile YouTube ve YouTube'da içerik oluşturanlar için bir hayli önemli. Çünkü kayda değer tek video platformunun YouTube olduğu günler geride kaldı. YouTube; Twitch, TikTok ve diğer bazı platformların rekabetiyle karşı karşıya.

Facebook güvenlik açığı bildirme programı para dağıtmaya başladı

Facebook'un en büyük sosyal medya şirketi olmasına rağmen "Facebook Bug Bounty" programı kapsamında hata bildiren kişilere ödeme yapması son zamanlarda oldukça fazla zaman alabiliyor. Şirket, son günlerdeki en önemli sorunu olan ödeme gecikmelerini ele alarak programa daha fazla ilgi göstermeye başladı.

Sosyal medya platformu, gecikme sorununu üç farklı kategoriye bölerek ödüllerin gecikmesine ilişkin şikayetlere son vermeyi amaçlıyor. Birincisi, ödül kontrolünün yaklaşık 30 ila 59 güne ertelenmesini içeriyor. Bunun olması halinde ödülün avcısına %5 bonus veriliyor.

60 ila 89 günü kapsayan ikinci kategori, kullanıcıların %7,5 bonus ödeme almasını sağlıyor. Üçüncüsü ise ödülün 90 günden fazla gecikmesi durumunda ödül avcısına %10 bonus ödeme yapılacağına işaret ediyor.

Şirketin kullanıcılara olası bir gecikme halinde daha fazla ödeme yapması sadece siber güvenlik araştırmacılarının değil normal kullanıcıların da ilgisini çekti. Kullanıcılar artık ödülün ne kadar geciktiğine bağlı olarak daha fazla kazanç elde edebilecek.