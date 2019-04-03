YouTube'ta Neden Bu Kadar Bilgi Kirliliği Yaratan Video Var?

Son günlerin en çok konuşulan konularının başında, YouTube üzerinde yayınlanan sakıncalı içerikler ve bu içeriklerin YouTube tarafından başka kullanıcılara önerilmesi geliyordu. YouTube yöneticilerinin kötü içerikli videolarla mücadele etmediği dile getirilirken, YouTube’ta neden bu kadar fazla çöp video olduğu konusunda Bloomberg küçük bir rapor yayınladı.

YouTube, her türden videonun yayınlandığı bir platform olmasına karşın, birçok ülkenin yasalarını ihlal eden içeriklere de ev sahipliği yapıyordu. Yeni Zelanda’daki kabul edilemez saldırının ardından YouTube’ta yayınlanan “beyaz üstünlükçü” videolar sorgulanmaya başlanmıştı.

YouTube üzerinde bu kadar çok tehlikeli video bulunmasını ve bu tür videoların YouTube tarafından önerilmeye devam edilmesi konusunda bir araştırma yapan Bloomberg ise hemen aşağıda sıralanan sonuçlara ulaştı. Kısaca YouTube izlenme süresini artırma adına birçok etik değeri bir yana koyduğunu dile getiren Bloomberg, tehlikeli fikirlerin yayılmasını engellemesi gereken YouTube’un daha çok para için bunu gerçekleştirmediğini belirtti. YouTube tehlikeli videoları kaldırmamasının ardındaki neden ise şunlardı.

YouTube'taki kötü fikirler yayan videoların sebepleri

1- Göreve gelen yeni YouTube CEO’su Susan Wojcicki ve diğer YouTube yöneticileri, izlenme sürelerine ve diğer olaylara odaklandıkları için aşırılıkçı ve sahte bilgiler içeren videolar hakkında YouTube içi uyarılarda bulunmadılar ya da bunda isteksiz davrandılar. YouTube’ta çalışan eski bir çalışan Wojcicki için “asla olayları bir tartıya koyup değerlendirmez” demişti.

2- Wojcicki 2014’te YouTube’un başına geldiğinde, ilk olarak günlük video izleme süresini 1 milyar saatin üstüne çıkarmak istediğini belirtmişti. YouTube, bu rakamı 2016 yılında yakalamayı başardı.

3- Google güvenlik mühendisleri, YouTube’un ilkeler şefine sınırlarda dolaşan videoları da önerilerden çıkarmayı teklif etti. Buna rağmen YouTube teklifi kabul ederek, geliştirdiği yapay zeka sayesinde bu videoları daha fazla kişinin karşısına çıkarak, izleme sayılarının ardından gitti.

4- Donald Trump’ın seçildiği 2016 seçimlerinden sonra YouTube’ta bir toplantı düzenlendi ve seçim sürecinde en çok izlenen videoların, sahte bilgiler yayan Breitbart News ile Infowars olduğu dile getirildi. Yani YouTube, seçim sürecinde sahte haber yayan kanalların daha fazla izlenmesini sağlamıştı. Bunun üzerine YouTube politikaları konusunda genel bir tartışma yapılsa bile değişiklik yapmak için hızlıca hareket edilmedi.

5- 2017 yılında Wojcicki önemli bir değişiklik yapmak üzere fikirlerini Google CEO’su Sundar Pichai’ye iletti. Değişiklikler Alex Jones gibi tehlikeli fikirler yayan kişilerin videolarının daha fazla yayılmasını sağlayacaktı. Pichai fikri reddetti.

6- YouTube kısa bir süre önce kriterlerinde değişiklik yaparak, “sorumlu büyüme” kararı aldı; ancak bu sorumlu büyüme tanımının ucu açıktı ve bunun altında neler olduğu açık bir şekilde anlatılmadı.

7- Çalışanların proaktif olmamaları konusunda telkinler verildi. Avukatlar, YouTube moderasyonunu daha ılımlı olmaları konusunda sürekli uyarıyorlardı.

8- YouTube’ta çalışan biri “alternatif sağ” şeklinde yeni bir kategori oluşturdu. Elde edilen verilerden hareketle birçok popüler kanal alternatif sağ içerisine dahil edildi.

9- Londra'daki bir araştırma firması olan Moonshot CVE'den elde edilen özel veriler, aşılama karşıtı teorileri anlatan 20'den biraz az YouTube kanalının, on yılda 170 milyondan fazla insandan oluşan bir kitle oluşturduğunu gösteriyor. YouTube, bu izleyicilere geçen yıl daha fazla komplo önerdi.

Kısaca YouTube, 2014’ten bu yana izleme sürelerini artırma uğruna aşılama karşıtlığı gibi tüm dünyayı tehdit eden bir fikri yükseltmiş, sahte haberler yaptıkları herkesce bilinen kanalların propaganda yapmasına imkan vermiş, kimi aşırlıkçı fikirlerin yayılmasını sağlamıştı. Tüm bunları yaparken, aslında bunları engelleyebileceğinin farkında olan YouTube, kendi cebini düşünerek, bazı beyinleri yakmıştı.