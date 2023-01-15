YouTube Televizyona Rakip Olmak İstiyor

Televizyon, internet ve dijital platformların etkisiyle günden güne güç kaybetse de belirli bir kitleyi elinde tutmak isteyenler için hala güçlü bir araç olarak öne çıkıyor. İnternet medya merkezi denildiğinde ilk akla gelen platformlardan biri olan YouTube, bu gücü elde etmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde GSM Arena'da yayımlanan bir habere göre Google, YouTube'a TV kanallarını, şovlarını ve filmlerini getirmek için önemli şirketlerle görüşmeler gerçekleştirmeye başladı.

YouTube TV Dönemi Başlıyor!

YouTube'un böyle bir yol izlemek istediği uzun süredir biliniyordu. Ancak son zamanlarda Google'ın attığı somut adımlar, kapsayıcı bir televizyon deneyimi sunmak isteyen YouTube TV'nin ayak sesleri olarak karşımıza çıkıyor.

YouTube, NFL Sunday Ticket ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Amerikan futbolu maçlarını bu yıl YouTube TV ve YouTube Primetime üzerinden yayınlayacak.

Öte yandan bu hafta gündeme gelen iddialara göre ise halihazırda TV kanallarını içeren bir iş modelini test eden YouTube, kullanıcıların verilerini takip ederek TV kanallarına reklam gelirlerinin paylaşımına dayalı bir ortaklık sunmak istiyor.

Sizce YouTube'a TV kanalları gelmeli mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.