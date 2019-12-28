Youtube Telif Hakkı Kuralları Güncellendi

Youtube, video üreticileri için her geçen gün geliştirmeler yapıyor. Bu geliştirmelere bir yenisi daha eklendi. Telif hakkı kuralları güncellendi.

Video üreticilerinin en büyük sıkıntılarından birisi, videolarının izinsiz başka kanallarda kullanılmasıydı. Youtube bu konuda, Stüdyo Gösterge Tablosunda güncelleme yaparak, yeni bir sistem geliştirdi. Artık üretilen videolar daha sıkı koruma altında olacak.

Bu yeni sistem sayesinde bir video üreticisi, videosunun başka bir kanalda oynatıldığını görürse, doğrudan şikâyette bulunabilecek. Güncellenen telif hakkı kuralı ile birlikte içerik üreticilerinin, hangi videolarında telif hakkı olan bir görsel, içerik olduğunu görüntüleyebilmeleri için “Kısıtlamalar” adlı bir sütun eklendi. Sütunda, videonun rahatsız edici görsel içerip içermediği, telif hakkının kime ait olduğu bilgileri yer alıyor.

Ürettiğiniz İçerikte Telif Hakkı Olan Bir Kısım Varsa;

Örneğin, ürettiğiniz içeriği “Kısıtlamalar” sütunundan kontrol ettiniz ve kullandığınız müzik için telif hakkı olduğunu gördünüz. Müziği değiştirebilir ya da içeriğinizi müziksiz yayınlayabilirsiniz.

Eğer, içeriğinizin bir bölümünde telif hakkı varsa ya da telif hakkı olan bir görsel kullandıysanız, bölümü ya da görseli içeriğinizden çıkarmanız gerekir.

Yeni kural ile birlikte farklı geliştirmeler üzerinde çalışmaya devam ettiğini bildiren Youtube, ilerleyen günlerde bakalım ne gibi güncellemelerle karşımıza çıkacak?