YouTube Telif Hakkı Sorunları Sona Eriyor!

YouTube telif hakkı sorunları için yeni bir çözüm geliştirdi. Son zamanlarda içerik üreticilerini oldukça mağdur eden telif sorunlarını sona erdirmek için geliştirilen özellik, videonun daha yayımlanmadan önce tarama işleminden geçmesini içeriyor.

YouTube Telif Hakkı Sorunlarını Önleyen Özellik Geliştirdi

YouTube, içerik oluşturucularının videoda gösterilen reklamlardan gelir etmesinin önündeki en büyük engellerden birini aşmalarına yardımcı olmak için içerik oluşturucularına yeni bir araç sunuyor. Video paylaşım platformunun yeni aracı, içerik oluşturucusunun yüklemek istediği bir videonun telif hakkı başkasına ait ve onun dışındakilerin kullanımına kapalı bir müzik ve benzeri unsurları içerip içermediğini kontrol etmesini sağlıyor.

Bu araçtan önce içerik oluşturucularının videolarını YouTube'a yüklemek ve her şeyin yolunda gitmesini ummaktan başka bir seçeneği yoktu. YouTube videosunda hakları başkasına ait olan bir müzik, fotoğraf ve benzeri unsurlar olduğunda ise video yayından alınabiliyor ve hatta içerik oluşturucusu videodan elde ettiği kazancı telif hakkı sahibi ile paylaşmak zorunda kalabiliyordu.

Yeni özellik, videonun yayından kaldırılmasına veya telif hakkı sahiplerinin videonun reklam gelirini talep etmesinin önüne geçiyor çünkü video henüz yayımlanmadan önce telif hakkı başkasına ait bir unsur barındırıp barındırmadığının açığa çıkmasına yardımcı olan kontrol sürecinden geçiriliyor.

YouTube'un amacı, telif hakkı ya da şirketin politikasına aykırı içeriklere yer vermek gibi nedenlerle sarı dolar işaretinin artık içerik oluşturucularına rahatsızlık vermesinin önüne geçmekten ibaret gibi görünüyor. Bu yeni özellik, içerik oluşturucuları videoları üzerinde daha çok kontrol sahibi yapacak ve reklam gelirinin kesilmesine yol açacak faktörleri önceden tespit etmesine olanak tanıyacak.

Platformun yeni aracı için YouTube'un telif hakkı ihlali algılama sisteminden yardım alınıyor. YouTube'un telif hakkı başkasına ait olan unsurları tespit etme sistemi ile taranan videoda herhangi bir ihlal durumu tespit edilirse şirkete göre telif hakkı sahibinin politikası doğrudan uygulanacaktır. Bu videonun tamamen engellenmesine veya hak sahiplerinin videodan para kazanmasına yol açabilir.

Sistem, içerik oluşturucusunun videosundaki bir içeriği başka birinin içeriği ile eşleştirirse söz konusu videoyu yükleyen YouTuberdan videonun ilgili bölümünü kaldırmasının istendiği bir bildirim alacak. Bu, videonun telifle ilgili sorunları içermemesi için önemli bir bildirim çünkü telif hakkı başkasına ait içeriği yayımlarsanız YouTube politikası gereğince çeşitli yaptırımlara başvurabilir ve bu da sizin reklam gelirinizi doğrudan etkileyebilir.

YouTube'un telif hakkı tanımlama sistemi bazen doğru sonuç vermeyebilir. Yüklemek istediğiniz videoda yanlış olan bir şeyin olmadığını düşünüyorsanız YouTube size hak talebine itiraz etmek için bir şans da tanıyacak.

Hak talebine olan itirazınızın değerlendirmesi birkaç gün sürebilir. Siz bu durumda sorunun çözülmesini bekleyebilir veya videoyu hiç beklemeden paylaşabilirsiniz ancak bunu yapmadan önce videonuzu ayrıntılı olarak gözden geçirmenizde fayda var.