YouTube, Trump Yanlısı OANN Kanalını Askıya aldı

Dünyanın en çok kullanılan video paylaşım platformlardan Youtube, Trump’ın destekçileri yönlendirdiği Trump yanlısı OANN kanalının yeni tip koronavirüs hakkında yanlış bilgilendirme politikasını defalarca kez ihlal ettiği nedeniyle askıya aldı. YouTube’un adımı, Twitter’dan sonra atılan en kritik adımlardan biri olarak görülüyor.

YouTube’dan OANN Kanalına Ceza!

Youtube, Trump yanlısı haber kuruluşu One America News Network’ün yeni tip koronavirüs için sahte bir tedavi yöntemini desteklediğini gerekçe göstererek kanalın bir hafta boyunca yeni videolar yayımlamasını engelledi ve bu süre zarfında para kazanma özelliğini askıya aldı. İnsanların konu ile ilgili yanlış bilgilendirilmemesi için COVID-19’a dair yanlış bilgilendirme içeren videonun YouTube kanalından kaldırılmasına karar verildi.

YouTube, geçtiğimiz günlerde COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek için politikalarına ters düşen tüm videoları kaldıracağının ve bu tür videoları yayımlamaya devam eden kanallara gerekli olan cezaların verileceğinin altını çizmişti. YouTube sözcüsü Ivy Choi ise konu hakkında yaptığı açıklamada YouTube kanalına uygulanan yaptırımların arkasında tekrarlanan ihlaller olduğunu dile getirdi. Choi, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Salgının başından beri COVID-19 ile ilişkili yanlış ve tehlikeli sonuç doğurabilecek bilgilerin YouTube üzerinden yayılmasını önlemek için çalıştık.”

Kanal, YouTube'un Aksi Yönünde İlerliyor

YouTube’un COVID-19’a özgü yanlış bilgilendirme politikaları, COVID-19 salgınının varlığına itiraz eden, bir kişinin coronavirus için doktorlara başvurmasını engelleyen, insanların pandemi konusunda sağlık kuruluşlarının rehberliğinde ilerlemesinin önüne geçen tüm içeriklerin kaldırılmasını ve devamında ilgili kanalların video yayımlama yetkisine kısıtlama getirilmesini gerektiriyor.

YouTube’un bu politikalarına uyum göstermeyen kanallar, önce yanlış bilgi yayımladığına dair bir uyarı alıyor. Kanalda uyarıdan sonra bu tür videolar yayımlanmaya devam ederse YouTube hesabı platformdan kalıcı olarak yasaklanmadan önce üç ihtar alıyor. Uygulanan cezalar, para kazanma özelliğinin devre dışı bırakılması da dahil olmak üzere giderek daha ağır cezalara dönüşüyor. YouTube’a göre Trump yanlısı OANN kanalı daha önce yeni tip koronavirüs konusunda YouTube’un yanlış bilgilendirme politikasına uymadığı için benzer bir uyarı almıştı.

Şirket, şubat ayından bu yana tehlikeli veya yanıltıcı olabilecek COVID-19 bilgileri içeren 200.000 videoyu manuel olarak incelediğini ve kaldırdığını belirtti. Paylaşılan bilgilere göre kaldırılan videoların içinde maske takılmaması gerektiğini savunan videolar da bulunuyordu.