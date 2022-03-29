YouTube TV, 5.1 Ses Özelliğine Yakında Kavuşacak

Google'ın hizmetleri şu anda yalnızca iki cihaz sınıfında 5.1 ses desteği sunuyor. YouTube TV bugün 5.1 surround sesin daha fazla kullanıcıya sunulmasıyla ilgili bir güncelleme yaptı.

"5.1 sesin birçoğu için önemli olduğunu" kabul eden YouTube TV bugün bunu Google TV, Android TV ve Roku'da "hâlihazırda test ettiğini" duyurdu. Bunun Google TV'li Chromecast'ı içerip içermediği konusunda henüz net bir bilgi yok.

"…her şey yolunda giderse bir sonraki aşamada bu cihazlara 5.1 ses özelliğinin gelmesini bekleyebiliriz."

Bununla birlikte, belirli bir zaman çizelgesi de verilmedi. Ayrıca Google'ın herkese açık A/B testinden mi yoksa daha sınırlı bir şeyden mi bahsettiği hakkında da bilgi yok. Bu arada YouTube TV, Apple TV, Amazon Fire TV ve oyun konsollarına da 5.1 surround sesi getirmek istiyor ancak bunun üzerinde "hâlâ dâhili olarak ve ortaklarla çalışıyor". Geçtiğimiz Haziran ayı itibariyle desteklenen tek 5.1 cihaz "Samsung + LG + Vizio Cobalt 20 ve üzeri cihazlar" ve Cast tabanlı Chromecast'lerdi. Ayrıca YouTube TV'nin "izlediğiniz program için uygun olduğunda 5.1 sesi" oynatacağı uyumlu bir hoparlör sistemi de elbette gerekli.

YouTube TV'de 5.1 Ses Kontrolü Nasıl Yapılır?

5.1 sesin izlediğiniz içerikte uygun olup, kullanılıp kullanılmadığını "Stats for nerds" üzerinden manuel olarak kontrol edebilirsiniz:

TV'nizde YouTube TV uygulamasını açın ve bir video oynatın. Oynatıcı kontrollerine gidin, ardından Diğer'i seçin. Bug seçeneğini seçin. Stats for nerds, video oynatılırken videonun sol üstünde görüntülenecektir.

İzlediğiniz içerikte 5.1 surround ses varsa Codec'ler bölümünde listelenen ac-3 (381)'i göreceksiniz.