YouTube TV'nin Abone Sayısı Açıklandı

Google, YouTube'un YouTube TV hizmetini Şubat 2017'de başlattı. Beş yıldan fazla bir süre sonra YouTube TV'nin artık 5 milyon aktif aboneye ulaştığı açıklandı.

Şirket en son, 2020'nin üçüncü çeyreğinde YouTube TV'nin 3 milyon ücretli aboneye sahip olduğunu belirtmişti. 2019'un 4. çeyreğinde ise 2 milyon ücretli aboneye sahipti. Şirket, bugünün rakamıyla bir sonraki milyon dönüm noktasını vurgulamadı.

Google daha önce deneme kullanıcılarını içeren rakamları bildirmişti ancak yeni açıklanan 5 milyon rakamına hem deneme kullanıcıları hem de ücretli abonelikler dâhil.

YouTube, Mevcut Rakamlardan Ötürü Memnun

YouTube Ürün Müdürü Neal Mohan konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Beş yıl önce, canlı TV planlarımızı yeniden düşünmek, kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak ve iş ortaklarımız için yeni bir gelir akışının kilidini açmak için YouTube TV'yi kullanıma sunduk. Bugün, YouTube TV'nin 5 milyondan fazla büyüyen bir iş hâline gelmesinden dolayı heyecanlıyız. Bu dönüm noktası, ekibin sınıfının en iyisi bir deneyim oluşturmak için yaptığı harika çalışmanın bir kanıtıdır."

YouTube yetkilileri YouTube TV'nin gelecekte daha fazla içerikle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçladığını da belirtiyor.