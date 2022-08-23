YouTube TV'ye Gelecek Yeni Özellikler Ortaya Çıktı

Bu ayın başlarında bir rapor, Google TV'nin Nest Audio desteğinin yanı sıra Fitbit/Wear OS ve akıllı ev entegrasyonlarını eklediğini ortaya koyuyordu. Şimdi ise YouTube TV bölünmüş ekran modunun ve televizyonlarda YouTube Shorts'un nasıl çalışacağı ortaya çıktı.

Protocol'ün haberine göre Google geçen ay ortaklarına Android ve Google TV'deki YouTube istemcileri için bir dizi yaklaşan güncellemeden bahsetti.

5 milyon aboneye ulaşan YouTube TV'nin, "TV ekranını çeyreğe bölerek abonelerin aynı anda dört adede kadar canlı yayın izlemesini sağlayacak" bir "Mozaik Modu" üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu bölünmüş ekran modu muhtemelen iki veya üç video konfigürasyonu ve aynı anda spor müsabakalarını izlemek için oldukça önemli olacak.

YouTube Shorts'un Dikey Desteği de Uyarlandı

Şu anda başka hiçbir ayrıntı bilinmiyor ancak kullanıcılar, bölünmüş ekranda izlenebilir içeriklerin yalnızca canlı yayınlarla sınırlı kalmamasını umut ediyor. YouTube TV muhtemelen videoları keskin bir şekilde kırpmaktansa o düzene göre ayarlayacak ve bir seferde yalnızca tek bir ses akışı sunmayacak.

Bir diğer büyük gelişme ise YouTube Shorts severleri ilgilendiriyor. Uygulama artık dikey videonun sağ ve sol tarafına gerekli arka planı ekleyerek videoların TV'de izlenebilirliğini sağlayacak. Bu özellikler, Android/Google TV bağlamında iş ortaklarına sunuldu.

YouTube genellikle platformlar arasında özellik eşliğini korur, bu nedenle bu özelliklerin, geniş ekran YouTube uygulamasının bulunduğu her TV'ye gelmesi bekleniyor.