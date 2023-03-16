YouTube TV'ye Spor Tutkunlarını Sevindirecek Özellik Geliyor

YouTube TV, özellikle spor hayranları için tasarlanan yeni bir özellik başlattı. Bu tutkulu izleyici kitlesine en iyi TV izleme deneyimini sunmak için yayın hizmeti, birden fazla akış arasında ses ve altyazı değiştirmelerine izin veren yeni bir çoklu görünüm özelliği ekledi.

Yeni özellik şu anda sadece erken erişimde bulunuyor, yani YouTube TV uygulamanızda henüz bu özelliği göremeyebilirsiniz. Yayın hizmeti, bazı üyelerin "Sizin İçin Seçilenler" bölümünde dört önceden seçilmiş farklı akışı aynı anda izleme seçeneği görmeye başlayacağını açıkladı.

Daha önce bahsedildiği gibi bu, YouTube TV üyelerinin ses ve altyazıyı akışlar arasında değiştirmelerine, ayrıca bir akışın tam ekran görünümünden çıkıp girmelerine izin verecek. Bir süredir geliştirilen yeni çoklu görünüm özelliği, kilit olaylar, fantastik görünüm ve 4K yayın gibi son birkaç yılda tanıtılan bir dizi YouTube TV geliştirmesi arasına katılıyor.

Dilediğiniz Yayına Geçiş Yapabileceksiniz

YouTube TV'nin çoklu görünüm özelliği, daha az işlem gücüne sahip cihazlarda bile çalışacak şekilde tasarlandı. Alman Cheung (Mühendislik lideri, YouTube TV) tarafından belirtildiği gibi şirket, abonelerin özelliği kullandırmak için herhangi bir cihazda olsalar bile işleme gereksinimlerinin tamamını YouTube'un sunucularında gerçekleştirme kararı aldı.

Bu, cihazınızın bir kez yayın alacağı ve birden fazla akışı aynı anda oynatmak için herhangi bir işlem gücüne ihtiyaç duymayacağı anlamına geliyor.

Test kullanıcıları arasında değilseniz YouTube TV'nin çoklu görünüm özelliğinin şirketin abonelerden geri bildirim toplamasıyla aşamalı olarak herkese sunulmaya devam edeceğini duyurduğundan beklemeniz gerekiyor. Daha da önemlisi, özellik geliştirilmeye devam edecek, keza çoklu görünüm akışlarını özelleştirme seçeneği dâhil olmak üzere daha fazla işlevsellik de eklenmesi bekleniyor.