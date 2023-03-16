YouTube TV'ye Spor Tutkunlarını Sevindirecek Özellik Geliyor
YouTube TV, spor hayranları için tasarlanan bir özellik olan yeni bir çoklu görünüm özelliği getiriyor. İşte detaylar!
YouTube TV, özellikle spor hayranları için tasarlanan yeni bir özellik başlattı. Bu tutkulu izleyici kitlesine en iyi TV izleme deneyimini sunmak için yayın hizmeti, birden fazla akış arasında ses ve altyazı değiştirmelerine izin veren yeni bir çoklu görünüm özelliği ekledi.
Yeni özellik şu anda sadece erken erişimde bulunuyor, yani YouTube TV uygulamanızda henüz bu özelliği göremeyebilirsiniz. Yayın hizmeti, bazı üyelerin "Sizin İçin Seçilenler" bölümünde dört önceden seçilmiş farklı akışı aynı anda izleme seçeneği görmeye başlayacağını açıkladı.
Daha önce bahsedildiği gibi bu, YouTube TV üyelerinin ses ve altyazıyı akışlar arasında değiştirmelerine, ayrıca bir akışın tam ekran görünümünden çıkıp girmelerine izin verecek. Bir süredir geliştirilen yeni çoklu görünüm özelliği, kilit olaylar, fantastik görünüm ve 4K yayın gibi son birkaç yılda tanıtılan bir dizi YouTube TV geliştirmesi arasına katılıyor.
Dilediğiniz Yayına Geçiş Yapabileceksiniz
YouTube TV'nin çoklu görünüm özelliği, daha az işlem gücüne sahip cihazlarda bile çalışacak şekilde tasarlandı. Alman Cheung (Mühendislik lideri, YouTube TV) tarafından belirtildiği gibi şirket, abonelerin özelliği kullandırmak için herhangi bir cihazda olsalar bile işleme gereksinimlerinin tamamını YouTube'un sunucularında gerçekleştirme kararı aldı.
Bu, cihazınızın bir kez yayın alacağı ve birden fazla akışı aynı anda oynatmak için herhangi bir işlem gücüne ihtiyaç duymayacağı anlamına geliyor.
Test kullanıcıları arasında değilseniz YouTube TV'nin çoklu görünüm özelliğinin şirketin abonelerden geri bildirim toplamasıyla aşamalı olarak herkese sunulmaya devam edeceğini duyurduğundan beklemeniz gerekiyor. Daha da önemlisi, özellik geliştirilmeye devam edecek, keza çoklu görünüm akışlarını özelleştirme seçeneği dâhil olmak üzere daha fazla işlevsellik de eklenmesi bekleniyor.
YouTube TV'nin Yeni Güncellemesi Bir Dizi Değişikliği Beraberinde Getiriyor
YouTube TV bu ay Kütüphane ve Canlı sekmeleri için kısa süre içinde abonelere ulaşmasını beklediğimiz bir dizi tasarım yenilemeleri sunuyor.
YouTube TV, Başından Beri Olması Gereken Özelliğine Kavuşuyor
YouTube TV, Temmuz ayı itibariyle 5 milyon aktif abonesiyle piyasadaki en popüler canlı TV yayın hizmeti konumunda. Hizmet, 100'den fazla canlı kanal, sınırsız bulut DVR depolama alanı, 3 adede kadar akış ve hane başına 6 hesap sunuyor ancak bugüne kadar inanılmaz derecede temel bir özelliğinden de yoksundu.
YORUMLAR