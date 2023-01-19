YouTube TV'nin Yeni Güncellemesi Bir Dizi Değişikliği Beraberinde Getiriyor

YouTube TV bu ay Kütüphane ve Canlı sekmeleri için kısa süre içinde abonelere ulaşmasını beklediğimiz bir dizi tasarım yenilemeleri sunuyor. YouTube, çeşitli değişikliklerin tümü ve bu sonuçlara ulaşmak için kullanılan felsefe hakkında uzun ve kayda değer bir yazı yayınladı.

Temel olarak YouTube daha derli toplu bir görünüm sunmayı amaçlıyor. Örneğin Kütüphane sekmesinde, solda kategorilere atlamak için bir bölüm, sağda ise altı başlıktan oluşan bir sayfa vardı. Yenilenen Kütüphane sekmesinde ise çok daha fazlası var. İçeriklerin kapak görselleri, bunun altında kategoriler ve ardından daha da fazla (ancak görünüşe göre bazen tekrarlanan) içerik kapak görselleri bulunuyor.

Kütüphane ve Canlı Sekmelerine Yenilikler Geliyor

Bununla birlikte bu güncellemeyle birlikte YouTube TV, birbirlerinin yerine kullanılıyor gibi görünen hem "Yeni" hem de "İzlenmemiş" şeklinde içerikler için iki yeni ifade sunuyor. Bu iki yeni ifade bazı durumlarda kafa karışıklığına neden olabiliyor. Örneğin yeni bölümü yayınlanmış bir içerikte "Yeni" ifadesi yer alıyor fakat o içerik aynı zamanda "İzlenmemiş" olarak da etiketlenebiliyor.

Canlı sekmesinde büyük bir değişiklik yok ancak belirli eylemler için yeni bir kaydırmalı menü var. Bu, kullanıcıların Canlı sekmesinde dolaşımını daha da pratikleştirecek bir dizi iyileştirmeden oluşuyor.

Bu değişiklikler hafta içerisinde YouTube TV'ye güncelleme olarak gelecek. Peki siz bu değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.